Jon Barrenetxea (Movistar Team) a remporté, ce samedi, la 40ème édition du Tour du Finistère, huitième manche de la FDJ United Series 2026. Dans le dernier kilomètre, Clément Venturini (Unibet Rose Rockets) tente d’anticiper le sprint mais Valentin Madouas (Groupama – FDJ United) ramène le peloton. C’est finalement Jon Barrenetxea qui s’impose au sprint à Quimper. Il devance Alex Molenaar (Caja Rural – Seguros RGA) et Clément Venturini, qui complète le podium. À 26 ans, Jon Barrenetxea décroche sa troisième victoire chez les professionnels.

Victoria para Movistar en Tour du Finistère Pays de Quimper, fantástico Jon Barrenetxea. pic.twitter.com/9SczrHiGyL — Streams de Ciclismo (@CicloStreams) May 16, 2026