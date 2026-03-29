Clément Venturini (Unibet Rose Rockets) a remporté, ce dimanche, la 24ème éditon de La Roue Tourangelle Centre Val de Loire – Groupama P.V.L., troisième manche de la FDJ United Series. Dans le final, un groupe de 18 coureurs se détache pour empêcher un sprint massif, avec la présence de Dylan Groenewegen (Unitet Rose Rockets) dans le peloton. Parfaitement lancé par Benjamin Thomas, Bryan Coquard (Cofidis) lance le sprint le premier mais se fait déborder par Clément Venturini, qui s’impose pour la première fois sous les couleurs de la formation Unibet Rose Rockets. Il devance Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber) et Matys Grisel (Lotto-Intermarché). 4ème sur la ligne, Bryan Coquard conforte sa place de leader du classement général de la FDJ United Series.

What a ride… VENTURINI WINS LA ROUE TOURANGELLE 🇫🇷 6 TOP 10s before, now #1. 🏆 pic.twitter.com/Dnh5xA6822 — Unibet Rose Rockets (@rockets_cycling) March 29, 2026

Le classement de La Roue Tourangelle 2026

Clément Venturini Martin Marcellusi Matys Grisel

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