Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce mardi, la 104ᵉ édition des Trois Vallées Varésines. Un an après l’annulation de la course en raison des mauvaises conditions météo, le champion du monde avait promis à l’organisateur qu’il reviendrait cette année. Et il a tenu sa parole. Parti seul dans une descente à 21 kilomètres de l’arrivée, Pogačar s’impose en solitaire. Il devance Albert Withen Philipsen (Lidl-Trek), qui règle le sprint du peloton, et Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), qui complète le podium.

Pogacar ne laisse rien à la concurrence ! Après avoir semé tout le monde dans une descente à 21 kilomètres de l’arrivée, le champion du monde remporte les Trois vallées varésines à quatre jours du Tour de Lombardie #LesRP pic.twitter.com/ELVR1RhL7Q — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 7, 2025

Le classement des Trois Vallées Varésines 2025

Tadej Pogačar Albert Withen Philipsen Julian Alaphilippe

