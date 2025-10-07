Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce mardi, la 104ᵉ édition des Trois Vallées Varésines. Un an après l’annulation de la course en raison des mauvaises conditions météo, le champion du monde avait promis à l’organisateur qu’il reviendrait cette année. Et il a tenu sa parole. Parti seul dans une descente à 21 kilomètres de l’arrivée, Pogačar s’impose en solitaire. Il devance Albert Withen Philipsen (Lidl-Trek), qui règle le sprint du peloton, et Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), qui complète le podium.

Le classement des Trois Vallées Varésines 2025
  1. Tadej Pogačar
  2. Albert Withen Philipsen
  3. Julian Alaphilippe

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : UAE Team Emirates – XRG / Ph.Sprint