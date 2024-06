Casper van Uden (Team dsm-firmenich PostNL) a remporté, ce samedi, la 4ᵉ étape du ZLM Tour. Déjà vainqueur de la 2ᵉ étape jeudi, le Néerlandais a de nouveau levé les bras, dans les rues de Roosendaal cette fois-ci. Il devance Simon Dehairs (Alpecin-Deceuninck) et Giovanni Lonardi (Poli Kometa) au sprint. Rune Herregodts (Intermarché-Wanty) conserve la tête du classement général à la veille de la dernière étape.

CASPER VAN UDEN AGAIN 🚀

The dutch rider sprints to another stage victory at the ZLM tour 🇳🇱#cycling #sprintfinish #roadcycling pic.twitter.com/cNbkd3mOCm

— Eurosport (@eurosport) June 8, 2024