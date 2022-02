Etude : les blessures les plus fréquentes dans le cyclisme professionnel

Publié le 24/02/2022 20:00

Une étude sur le thème des blessures, de leur nature, fréquence et effets a été publiée afin de mieux comprendre quels sont les problèmes de santé spécifiques qui surviennent. Voici ce qu’il faut en retenir.

Le 2 décembre dernier, une étude réalisée sur une saison WorldTour UCI sur les blessures dans le cyclisme professionnel a été publiée. L’objectif était de mesurer et évaluer l'ampleur et les caractéristiques des accidents et des blessures dans les compétitions cyclistes professionnelles au niveau de l'élite (UCI WorldTour 2019) pendant une saison complète. Le Dr. Christopher Edler, médecin de l’équipe professionnelle allemande, BORA - hansgrohe, a participé à cette étude. Son interview publiée dans le blog de l’équipe cycliste nous en apprend davantage sur les résultats de l’étude.

©ASO

Deux catégories de blessures chez les cyclistes professionnels

Durant l’interview, le médecin de l’équipe explique qu’il est possible de grossièrement diviser en deux catégories les blessures constatées par les cyclistes professionnels : « les problèmes internes (principalement des infections) et les problèmes orthopédiques-traumatologiques, qui sont principalement des accidents ». Il précise ensuite que l’étude a porté sur les types de blessures qui apparaissent, leur fréquence et leurs conséquences.

L’idée étant d’établir une norme afin que les données soient systématiquement collectées et comparables tant au niveau du cyclisme qu’au niveau d’autres sports. Une différentiation a aussi été faite entre les blessures liées à une chute ou pas. Le diagnostic la blessure, sa localisation, sa gravité et les conséquences pour le coureur ont aussi été pris en compte.

Des résultats surprenants sur la fréquence des blessures

Le Dr. Edler explique que : « En comparaison avec d'autres sports, le cyclisme est assez moyen. Par exemple, il y a moins de blessures dans les sports de course à pied, mais un peu plus dans les sports de VTT. Dans les sports d'équipe, le taux de blessures est généralement plus élevé, en comparaison ».

Cependant, une donnée attire beaucoup l’attention dans cette étude. En effet, d’après les résultats, un coureur va souffrir en moyenne d’une blessure tous les 18 jours. Ramené à une autre échelle, cela représente une blessure toutes les 65 heures de compétition. Comme l’explique le médecin : « Cela signifie que pendant le Tour de France, il y aura en moyenne une à deux blessures par coureur ».

©ASO

Les types de blessures les plus fréquentes chez les cyclistes pro

Selon les conclusions de l’étude, les types de blessures les plus fréquents étaient de loin les hématomes, les contusions et les ecchymoses (73%). On retrouve ensuite des lacérations (11,4%). La plupart des blessures touchent le bras et le coude (17,6 %). On trouve ensuite des blessures de l'épaule et de la clavicule (14,5 %). Dans 79% des cas, elles surviennent lors d'un contact.

Dans les conclusions, on note que les fractures représentent une charge de morbidité élevée en raison de la perte de temps importante, tandis que les hématomes, les contusions et les ecchymoses présentent les taux d'incidence les plus élevés, mais une perte de temps comparativement moindre.

Le médecin explique, par ailleurs, que les professionnels de la santé peuvent influencer la durée d’indisponibilité d’un coureur notamment dans le traitement des plaies, des contusions et des hématomes qui sont les blessures les plus fréquentes. Il explique en effet que « les thérapies physiques, comme les ultrasons, le laser ou les ondes de choc, par exemple, sont très importantes » dans le cas de telles blessures. L’influence sur la durée d’indisponibilité en cas de fracture par exemple est beaucoup plus limitée pour les médecins.

L'étude complète, appelée : « Injuries in elite road cyclists during competition in one UCI WorldTour season : a prospective epidemiological study of incidence and injury burden », peut être consultée en ligne ici (accès payant) :

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00913847.2021.2009744