Santé / forme

Publié le 17/01/2020 07:00

Vous trouvez les sorties hivernales dans le froid un peu longues ? Nicolas Augugliaro, coach professionnel chez coaching4you vous parle du cyclo-cross, une activité ludique et excellente alternative à la route.

Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert, Mike Teunissen, Julian Alaphilippe, Peter Sagan et bien d’autres viennent ou sont passés par le cyclo-cross. Si pour certains le passage à la route est désormais définitif, beaucoup de cyclistes sur route profitent encore de l’hiver pour retourner sur les parcours de cyclo-cross.

Alors le cyclo-cross est-il une bonne alternative l’hiver au vélo de route ? C’est le sujet dont Nicolas Augugliaro coach professionnel certifié chez coaching4you va nous parler dans cet article.

Course de cyclo-cross | © La presse de la Manche

Tout d’abord définissons le cyclo-cross.

Le cyclo-cross est une discipline cycliste que l’on pratique en automne et en hiver.Les parcours dépendent des régions mais on peut y retrouver des chemins de sable, d’herbe, de boue, de prairies, parfois un bout de route. Les parcours sont composés d’obstacles placés à différent endroits sur le circuit afin de contraindre les participants à poser pied à terre et à transporter le vélo. En général une épreuve de cyclo-cross ira de 20 minutes pour les plus jeunes, à environ 1 heure pour les élites et le nombre de tour de circuits dépendra de la longueur du parcours qui est en général de 3km. Du fait des parcours exigeants, et des revêtements différents de la route, cela demandera donc un équipement spécifique.

Circuit cyclo-cross | © Vélo 101

Développer la concentration.

En cyclo-cross les coureurs doivent en permanence s’adapter au parcours et ses nombreux obstacles différents mais aussi aux nombreux faits de courses que nous pouvons rencontrer comme une chute, un mauvais départ, un problème mécanique…

Vu les obstacles proposés, les revêtements, il vous faudra bien piloter et faire corps avec votre machine. En cyclo-cross, il faut pouvoir descendre et remonter du vélo rapidement, courir en portant le vélo et donc déclipser et reclipser rapidement avec des départs arrêtés qui vous demanderons de l’agilité, de la force mais aussi de l’explosivité. Et on le voit ensuite sur la route avec certains pros, anciens VTTétistes ou cyclo-cross man qui sont de vrais équilibristes avec une grande confiance.

Parlons d’ailleurs de la confiance.

Le cyclo-cross demande aussi beaucoup de confiance pour ce qui vient d’être évoqué ci-dessus, mais aussi parce que c’est une discipline ou les attaques sont permanentes, la course ne se fait pas par équipe mais seul ce qui permet une meilleure lecture et stratégie de la course. On a pu s’en apercevoir avec Julian Alaphilippe sur le Tour de France ou encore avec Mathieu Van der Poel sur les classiques l’an dernier.

Des coureurs qui n’ont pas peur de prendre des risques, qui courent à l’instinct et cassent un peu les codes de la course sur route, ce qui nous permet d’avoir du spectacle avec des attaques là où on ne les attend pas. Cela montre vraiment qu’ils sont dotés d’une très grande confiance en eux, ancrée surement depuis toujours mais développée aussi grâce à cette pratique.

Van der Poel dans la boue | © B.Bade/Presse Sports

En conclusion, le cyclo-cross pendant la période hivernale est une bonne alternative à la route puisque cela vous permettra de changer de discipline vélo sans pour autant perdre vos acquis ou retarder votre préparation. Bien au contraire le cyclo-cross vous permettra de travailler toutes les intensités en faisant bien monter le cardio, la force et la vélocité mais également le pilotage, l’agilité et la stratégie de course. Autant d’éléments qui vous seront bénéfiques pour la future saison sur route.

Et tout cela de manière ludique et sans passer des heures sur son vélo avec les températures hivernales plus basses.

Coaching4you

Nicolas Augugliaro

Coach en développement personnel

Préparateur mental

Coach en science de la nutrition et de l’entrainement

www.coaching4you.fr