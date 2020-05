Les 101 qui font ...

Publié le 12/05/2020 07:00

Personnage méconnu, il est à la tête des plus célèbres cyclosportives et marathons de France. Voici le portrait du Directeur des Épreuves Grand Public d'Amaury Sport Organisation (ASO) : Edouard Cassignol

Son nom est peu connu mais les épreuves qu’il organise ont une portée mondiale. Directeur des Epreuves Grand Public pour Amaury Sport Organisation, il est en effet à la tête d’un fabuleux panel d’évènements dans le monde du sport amateur. Véritable magicien, il offre à chaque pratiquant l’occasion de se mesurer à des épreuves mythiques et au gratin des sportifs. Pour tous les joggeurs ou coureurs, il permet aux rêves de devenir réalité. A tous ceux qui n’ont pas eu la chance de franchir le seuil du monde professionnel, il rend possible la confrontation au tracé de la Grande Boucle à travers l’étape du Tour, ou la participation à l’un des plus prestigieux marathons du monde, dans les rues de Paris. Mais en dehors de ces deux fleurons de l’offre ASO, l’éventail de courses proposées est bien plus large, pour faire de la société d’organisation une as en termes d’épreuves professionnelles, mais aussi une référence chez les amateurs. Voici donc le portrait d’un homme méconnu dirigeant pourtant les objectifs annuels d’innombrables pratiquants tout autour du monde, voici le portrait d’Edouard Cassignol. Edouard Cassignol 3 | © Dici TV

Son parcours :

Si Edouard Cassignol a toujours été un adepte de la course à pied, il n’a pourtant pas effectué sa carrière dans l’univers sportif. En effet, si de nombreux membres d’ASO ont effectué une carrière d’athlètes professionnels avant de rejoindre les bureaux de Boulogne-Billancourt, le francilien a en revanche tracé sa route dans le commerce, avant de voir son chemin rejoindre celui de son loisir. Dès ses études, il pose alors les bases d’une brillante carrière. Diplômé de Sciences Po en 1990 en Economie et Finances, master de référence dans le domaine, il se lance dans la vie active du côté de la société d’audit et de conseil Arthur Andersen, en qualité qu’auditeur externe.

Ainsi placé dans la finance, il transite peu à peu vers le commerce, où il progresse en responsabilités. De ce fait, il rejoint en 1995 le groupe français Rexel, spécialisé dans le domaine de l’énergie, pour y devenir d’abord contrôleur financier, puis être promu directeur d’agence trois ans plus tard, en charge du secteur Ile-de-France / Nord-Est. En 2001, il rejoint le groupe Pinault-Printemps-Redoute, désormais renommé Kering, pour y être directeur de projets de développement. Enraciné dans la grande distribution, il cède alors aux sirènes d’un géant français du domaine, en passant la porte de la Fnac en 2004. D’abord responsable régional en Espagne, il regagne ensuite l’hexagone pour faire partie de la direction globale de la société, en tant que Directeur Business du Développement International. Après presque 7 ans de bons et loyaux services pour l’enseigne de culture et divertissement, il rejoint alors ASO à l’entame de l’année 2012, pour y lier passion et profession.

Son statut aujourd’hui : Le marathon de Paris attire chaque année de plus en plus de monde | ©

En effet, à la tête de la direction des Epreuves Grand Public, le francilien est désormais en mesure de faire le sport, en participant au bonheur de milliers d’amateurs chaque année. Et il excelle dans l’exercice, autant d’un point de vue des comptes financiers d’ASO que de l’expérience vécue par les challengers.

Tout d’abord, l’exemple du mythique marathon de Paris est parlant. En augmentant continuellement le nombre de participants, pour atteindre environ 60 000 personnes pour l’édition 2019, Edouard Cassignol et son équipe adoptent aussi un savant dosage de dépenses et revenus pour rendre l’évènement le plus lucratif possible. En effet, s’il faut compter au minimum une centaine d’euros pour s’offrir un dossard, cette somme s’avère en réalité modique face aux 300 euros requis par les organisateurs du marathon de New York, autre monument du World Marathon Major. De même, là où certains comités offrent des sommes mirobolantes à l’élite des coureurs de fond pour se constituer un plateau de prestige, ASO préfère jouer sur l’aspect populaire pour faire la réussite de son marathon. Par conséquent, si l’évènement a peut-être perdu une part d’humanité en prenant une dimension monstrueuse, avec l’arrivée de sponsors à grand renforts pour parrainer, équiper et rentabiliser l’organisation d’une telle épreuve, il est désormais moins exclusif, s’adressant à chaque runner régulier de France mais aussi du monde entier. Effectivement, sur ce point, ce sont 160 nationalités différentes qui se sont présentées sur la ligne de départ en 2019, pour représenter 34% de l’attroupement. De ce point de vue, ASO a ainsi permis au marathon de Paris de se hisser vers une portée mondiale, Edouard Cassignol en tête.

De même, c’est sous l’action du francilien que l’Etape du Tour s’est internationalisée. En créant de multiples branches aux quatre coins du monde, il a ainsi mis la célèbre cyclosportive à la portée de tous. De même, en mettant l’accent sur l’expérience vécue, il a accru l’immersion des pratiquants, accentuant l’impression d’une véritable journée sur les routes de la Grande Boucle. En comptant sur une bande de bénévoles dévoués, ASO a en effet les moyens de baliser l’ensemble du parcours avec les mêmes codes que le Tour, mais a également répliqué le fameux village du Tour et son ambiance unique, pour le plus grand plaisir de l’ensemble des participants. Dès lors, il devient possible à n’importe quel amateur aguerri de se confronter à des parcours dignes de la Ronde de Juillet, sur des routes fermées à la circulation et au milieu de paysages époustouflant, qu’il habite en Europe, en Océanie, en Amérique ou encore en Asie. L'Etape du Tour : l'occasion de faire comme les pros ! | © ASO

Enfin, au-delà de ces deux évènements phares, Edouard Cassignol a également la charge d’un large panel d’épreuves Grand Public, orientées autour de trois pôles. La course à pied comprend non seulement le Marathon de Paris, mais aussi ceux de Barcelone, Lyon ou Marseille, sans oublier de multiples semi-marathons ou 10km. Le pôle cyclisme propose également aux amateurs de se mesurer à l’Enfer du Nord. Et le pôle outdoor s’occupe du célèbre Roc d’Azur, course de prestige même pour les professionnels, ainsi que de parcours d’obstacles comme le fameux et redoutable Mud Day.

Par conséquent, si l’aspect financier n’est évidemment pas négligeable pour une entreprise, Edouard Cassignol est bien plus qu’un simple responsable business. Il est aussi un créateur d’aventures et un réalisateur de rêves, pour satisfaire au fil des années une masse croissante de pratiquants issus des quatre coins du monde.

Par Jean-Guillaume Langrognet