Dans un entretien accordé à Stade 2, Thibaut Pinot est revenu sur son année 2021 délicate. Le Franc-Comtois a aussi évoqué ses ambitions sur le prochain Tour de France.

Quelques jours après avoir traversé les Alpes à vélo pour se préparer et reconnaitre les étapes du prochain Tour de France, Thibaut Pinot a accordé un entretien à Stade 2. Le vainqueur du Tour de Lombardie 2018 a notamment affiché ses ambitions sur les grands tours.

« Il y a des jours où je pensais vraiment arrêter le vélo »

Dans cet entretien, Thibaut Pinot est revenu sur sa saison 2021. Toujours handicapé par des problèmes de dos suite à sa chute lors du Tour de France 2020, Thibaut Pinot n’est pas parvenu à retrouver son meilleur niveau la saison passée. Après une année marquée par sa blessure au dos et le manque de résultat, il a même pensé à arrêter le vélo.

« Je me rappelle il y a un an, je vivais peut-être la période la plus difficile de ma carrière. Je me rappelle mai, juin 2021, où il y a des jours où je pensais vraiment arrêter le vélo. Parce que je sentais qu’il n’y avait plus d’amélioration, qu’on n’avançait pas. J’avais vu beaucoup de spécialistes, passé beaucoup d’examens puis je voyais que ça n’avançait pas donc tu te poses beaucoup de questions où tu te dis : je vais peut-être arrêter, ça ne sert à rien de continuer », précise Pinot.

« Ce qui me fait rêver, c’est de gagner une étape de montagne »

« J’ai retrouvé le plaisir parce que j’ai tellement galéré pendant un an que refaire du vélo dans de bonnes conditions, ça fait vraiment du bien. Ce qui me fait rêver, avant de penser à un classement général, c’est de gagner une étape de montagne. Et voilà, je pense que tout est possible, mais pour moi je partirais du Danemark pour gagner une étape », assure Thibaut Pinot.

C’est une certitude, Thibaut Pinot visera une victoire d’étape au départ du prochain Tour de France. Il devrait donc laisser le leadership de la Groupama-FDJ à David Gaudu et Michael Storer. « Faire un Tour de France et faire 8ème ou faire 6ème d’une Vuelta, ça ne m’intéresse plus parce que je ne prends pas de plaisir. Moi, ce qui me fait vivre aujourd’hui, c’est revivre des émotions. Qu’elles soient bonnes ou négatives », précise-t-il au micro de Nicolas Geay.

« Je donne des émotions et je n’ai pas peur de les retransmettre face à une caméra »

« Ce qui est un peu contradictoire, c’est que je ne recherche pas du tout ça. Moi, je suis quelqu’un de timide et assez sauvage. Et voilà, moi je donne des émotions et je n’ai pas peur de les retransmettre face à une caméra. Je suis naturel je pense et c’est ça qui plait aux gens. C’est sûr qu’on a l’habitude ces dernières années de voir des coureurs qui sont un peu robotisés comme on dit. Forcément, je suis à l’inverse de tout ça et c’est peut-être ça qui plait », estime le coureur de 32 ans.

Après avoir participé à la Mercan’Tour Classic la semaine dernière, Thibaut Pinot participera au Tour de Suisse du 12 au 19 juin prochain. Une dernière semaine de compétition avant de rejoindre le Danemark pour prendre le départ du Tour de France.