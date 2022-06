Ce mardi a lieu la 4ème édition du Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Comme l’an passé, les coureurs devront escalader le Géant de Provence à deux reprises.

Ce mardi 14 juin a lieu la 4ème édition du Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Créée en 2019, c’est une course d’un jour qui arrive sur les pentes du Mont Ventoux. L’épreuve fait partie du clandrier UCI Europe Tour depuis sa création. L’an dernier, c’est Miguel Angel Lopez (Movistar) qui s’était imposé devant Oscar Rodriguez (Astana- Premier Tech) et Enric Mas (Movistar).

Le parcours du Mont Ventoux Dénivelé Challenge

Comme en 2021, les coureurs escaladeront à deux reprises le Géant de Provence. Une première fois par Sault (24.3 km à 5%) et par Bédoin (21 km à 8,7%) pour l’arrivée. En tout, 154 km et 4500 m de dénivelé attendent les coureurs entre Vaison-la-Romaine le sommet du mythique Mont Ventoux.

Nicolas Garcera (directeur de course) : « Le CIC – Mont Ventoux Dénivelé Challenges est désormais bien installé dans le calendrier sportif français et international. Avec un nouveau site de départ dans le théâtre antique et la double ascension, nous avons souhaité marquer le côté premium de notre course dans le magnifique cadre du Parc Naturel Régional du Mont Ventoux, inauguré en mai 2022. »

Guillaume Martin (Cofidis) : « Je vais finalement reprendre sur le CIC Mont Ventoux Dénivelé Challenge. C’est un peu plus tôt que prévu, je ne devais pas avoir de course avant le championnat de France. C’est une volonté de ma part de remettre un dossard assez vite. J’ai fini le Giro en bonne forme, même s’il était contrasté en terme d’émotions et de résultat. J’ai envie de repartir sur une nouvelle dynamique et pourquoi pas aller jouer la victoire. J’arrive un peu dans l’inconnu sans savoir comment j’ai pu récupérer d’une course de 3 semaines. J’ai forcément coupé et peu roulé depuis. Je donnerai le maximum dans une course qui m’a réussi en 2020. J’espère y faire un très bon résultat. »

Les favoris du Mont Ventoux Dénivelé Challenges

Michael Woods (Israel – Premier Tech) ★★★★

2ème de la Mercan’Tour Classic derrière son coéquipier Fuglsang, le Canadien sera l’un des favoris.

Michael Storer (Groupama-FDJ) ★★★

2ème du classement général du Tour des Alpes, l’Australien se testera une dernière fois avant le Tour.

Esteban Chaves (EF Education – EasyPost) ★★★

9ème du Tour de Norvège et 7ème du Critérium du Dauphiné, le Colombien est en forme.

Jesus Herrada (Cofidis) ★★

Vainqueur du Mont Ventoux Dénivelé Challenge en 2019, l’Espagnol sera l’un des outsiders.

Ruben Guerreiro (EF Education – EasyPost) ★★

9ème du Critérium du Dauphiné ce dimanche, le Portugais est en forme avant le Tour de France.

Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) ★★

10ème du dernier Tour d’Italie, l’Espagnol a surpris beaucoup de monde et sera l’un des outsiders.

Ivan Sosa (Movistar Team) ★

Vainqueur de Tour des Asturies il y a quelques semaines, le Colombien tentera de faire parler ses qualités de grimpeur.

Guillaume Martin (Cofidis) ★

3ème du Mont Ventoux Dénivelé Challenge en 2020, le Français tentera de faire aussi bien.

Comment suivre la course ?

L’épreuve sera diffusée en direct sur la chaîne L’Équipe 21 à partir de 13h.