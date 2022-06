Malgré l’absence de Bernal et de Carapaz, la formation Ineos alignera une équipe très compétitive sur le Tour de France. Mais qui d’Adam Yates, de Geraint Thomas ou de Daniel Felipe Martinez sera le leader ?

Le grand départ du Tour de France approche à grand pas. À moins de deux semaines du jour J, plusieurs coureurs de la formation Ineos peuvent prétendre au rôle de leader. Entre Thomas, qui vient de remporter le Tour de Suisse, Martinez, vainqueur du Tour du Pays-Basque, ou encore Adam Yates, qui n’a pas encore levé les bras cette saison, qui sera le leader d’Ineos sur le Tour de France ?

Geraint Thomas de retour au plus haut niveau

En difficulté depuis le début de la saison, on l’imaginait mal prétendre à un podium sur le Tour de France. Et pourtant, avec son succès sur le Tour de Suisse, Thomas a surpris beaucoup de monde. Alors qu’on attendait Adam Yates ou encore Daniel Felipe Martinez comme leader, Thomas a parfaitement assumé ce rôle. Au terme d’une semaine de course parfaitement maitrisée, le Galois s’est offert le général du Tour de Suisse 2022. Parmi l’un des meilleurs en montagne, Thomas a terminé 2ᵉ du contre-la-montre final, seulement 3″ derrière Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl). Une performance qui en dit long sur l’état de forme du vainqueur du Tour en 2018.

Daniel Felipe Martinez, le choix logique ?

Martinez a pris une autre dimension depuis 2022. Arrivé chez Ineos en 2021, le Colombien était le coéquipier de luxe d’Egan Bernal sur le Giro l’an passé, qu’il a terminé à la 5ᵉ place. Cette année, Daniel Felipe Martinez a plus de liberté au sein de la formation et peut jouer sa carte personnelle. 3ᵉ du Tour d’Algarve, 3ᵉ de Paris-Nice, 4ᵉ de Liège-Bastogne-Liège, mais surtout, vainqueur du Tour du Pays-Basque (avec la présence de Vingegaard et Roglic), Martinez est devenu l’une des pièces maîtresses chez Ineos. Lui aussi aligné sur le Tour de Suisse, il occupait un rôle de coéquipier pour emmener Thomas. En sera-t-il de même sur le Tour de France ? Réponse dans moins de deux semaines.

Adam Yates, la bonne surprise ?

Plutôt discret depuis le début de l’année, Adam Yates pourrait bien être le leader la formation Ineos Grenadiers. 2ᵉ de l’UAE Tour derrière l’intouchable Pogacar ou encore 4ᵉ de Paris-Nice, le Britannique enchaîne les places d’honneur. Sur le Tour de Suisse, il était le leader de son équipe avant de quitter la course au départ de la 5ᵉ étape, après avoir été testé positif au covid. Malgré cet abandon prématuré, Yates a montré qu’il était en forme lors de la première étape, après avoir terminé dans le groupe de 15 coureurs qui s’est disputé la victoire. Son meilleur résultat sur la Grande Boucle ? 4ᵉ en 2016, à 21″ du podium.