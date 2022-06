Au sein du peloton professionnel, plusieurs coureurs ont déjà renouvelé leurs contrats pour les prochaines saisons. Tour d’horizon de ceux qui ont décidé de signer une prolongation avec leurs équipes.

Plusieurs leaders ont signé un nouveau contrat

Alpecin-Fenix : Jasper Philipsen signe jusqu’en 2024. L’équipe suisse fait confiance à son sprinteur, en lui renouvelant son bail pour deux saisons. Double vainqueur d’étapes sur la dernière Vuelta, le belge est l’un des hommes les plus rapides du peloton, et compte quatre succès d’étapes et deux classements par points cette année. Une prolongation d’autant plus importante pour Alpecin-Fenix, au vue du départ de Tim Merlier en fin de saison, qui va rejoindre la Quick-Step Alpha Vinyl Team.

INEOS Grenadiers : l’équipe britannique blinde Bernal et Pidcock. Les Britanniques ont prolongé deux de leurs joyaux. Egan Bernal est lié avec la team de Dave Brailsford jusqu’en 2026, tandis que Tom Pidcock s’est même vu offrir un contrat l’amenant en 2027 ! Soit, au même titre que Tadej Pogačar chez UAE, le plus long bail de tout le peloton professionnel. Clairem ent, la stratégie d’INEOS Grenadiers est affichée. Miser sur l’avenir avec le colombien et l’anglais, respectivement 25 et 22 ans. Bernal compte déjà au palmarès un Tour de France et un Giro, et semble tout désigné pour remporter d’autres Grands Tours. Champion du monde de cyclo-cross en janvier, Thomas Pidcock a été impressionnant sur les classiques sur route. Terminant sur le podium d’A travers la Flandre cette année, il a remporté en 2021 la Flèche Brabançonne, terminé 2ème de l’Amstel et 5ème des Strade Bianche. De magnifiques perspectives pour la suite.

Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux : la pépite Girmay signe pour quatre ans. Historique premier vainqueur d’étape noir africain sur un Grand Tour, après son succès lors du Giro, Biniam Girmay prolonge l’expérience avec son équipe jusqu’en 2026 ! Lauréat de Gent-Wevelgem cette année, la team belge compte bien se construire autour de lui. A noter aussi, la signature de l’allemand Georg Zimmermann pour deux saisons de plus.

Team DSM : Bardet jusqu’en 2024. Les allemands de DSM ont prolongé leur leader pour deux saisons. Cette année, le français a notamment remporté le Tour des Alpes et a été très en jambe sur le dernier Giro, avant son abandon. Son équipe place beaucoup d’espoir en lui pour la suite.

Les autres prolongations

AG2R Citroën Team : deux saisons de plus pour Stan Dewulf. Le belge Stan Dewulf, spécialiste des classiques, a signé un bail pour les saisons 2023 et 2024 avec l’équipe française.

BORA – hansgrohe : Kämna prolonge d’un an. L’allemand Lennard Kämna a signé pour une saison supplémentaire au sein de son équipe actuelle. Vainqueur au sommet de l’Etna sur le dernier Giro, et déjà victorieux d’une étape sur le Tour, le coureur de 25 ans se révèle être un redoutable chasseur d’étapes. Son compatriote Ben Zwiehoff, et l’autrichien Patrick Gamper, rempilent eux aussi jusqu’en 2023.

Lotto Soudal : trois coureurs renouvellent leurs contrats. L’équipe belge a renouvelé trois locaux jusqu’en 2024. L’inusable rouleur Thomas De Gendt, victorieux en mai sur l’étape de Naples, lors du Giro. Sylvain Moniquet et Maxim Van Gils, respectivement 24 et 22 ans, prolongent eux-aussi. Van Gils a remporté le Tour d’Arabie Saoudite en début d’année.

Trek – Segafredo : Stuyven et Mollema rempilent. Deux coureurs importants ont été prolongés par l’équipe américaine. Le belge Jasper Stuyven, toujours très performant sur les classiques. Notamment vainqueur de Milan-Sanremo en 2021, il est lié avec sa team jusqu’en 2025. L’incontournable Bauke Mollema a lui aussi rempilé. Chez Trek depuis 2015, le néerlandais a signé un contrat longue durée qui l’amènera en 2026 ! Il devrait ainsi finir sa carrière à 40 ans, dans son équipe de cœur. Une prolongation pas forcément étonnante, au vu de son comportement toujours irréprochable.