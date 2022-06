Plusieurs coureurs de renoms mettront un terme à leurs carrières, en fin d’année. Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali, Philippe Gilbert… la liste est longue. Ils ont marqué les esprits par leurs performances, leurs palmarès, leurs caractères. C’est toute une génération de champions qui s’en va.

Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team)

Vincenzo Nibali se retirera en Octobre prochain, au Tour de Lombardie, Monument qu’il a remporté à deux reprises. A 37 ans, le sicilien sent que c’est la bonne année pour arrêter, lui qui a tellement donné au vélo. Son mental de battant l’aura guidé jusqu’au bout, finissant 4ème du dernier Giro. Victorieux sur les trois Grands Tours, l’italien fait partie du club des sept, au côté d’Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault, Contador et Froome. Tout simplement le plus grand coureur transalpin du 21ème siècle. Le requin de Messine aura marqué les esprits par sa science de la course, son tempérament offensif et ses qualités de descendeur exceptionnelles. En 2018, sur Milan-Sanremo, Nibali passe à l’attaque dans le Poggio avant de se lancer à corps perdu dans la descente. Il y glanera son unique sacre, au nez et à la barbe de tous les sprinteurs. Ciao Vincenzo.

Alejandro Valverde (Movistar Team)

Alejandro Valverde s’arrêtera bel et bien à la fin de l’année. A 42 ans, « El Bala » est un véritable modèle de longévité. Avec trois victoires cette saison, il aurait même le niveau pour continuer. L’historique leader de la Movistar compte l’un des plus beaux palmarès du cyclisme espagnol. Avec 5 triomphes sur la Flèche Wallonne, il y est le recordman des succès. Chaque année, l’ascension finale du Mur de Huy permettait de contempler toutes les qualités du Murcien. Un sens tactique, un punch incroyable, et une pointe de vitesse ravageuse pour conclure. Ces mêmes qualités qui lui ont permis de lever les bras à quatre reprises sur Liège-Bastogne-Liège. Phénoménal ! Et que dire de son titre de champion du monde en 2018, à 38 ans. En août, « Balaverde » participera une dernière fois à la Vuelta, course qu’il a remportée en 2009. Histoire d’ajouter une 13ème victoire d’étape à son palmarès ?

Philippe Gilbert (Lotto Soudal)

A bientôt 40 ans, Philippe Gilbert raccrochera en fin de saison. Le belge restera l’un des plus grands coureurs de classiques de tous les temps. Son palmarès parle pour lui. Liège-Bastogne-Liège, Flèche Wallonne, quatre Amstel, deux Tour de Lombardie, Tour des Flandres, Paris-Roubaix… Il a gagné 4 des 5 Monuments, remporté des étapes sur les trois Grands Tours, et été sacré champion du monde en 2012. Bref, phénoménale. Un coureur qui aura aussi marqué les esprits par sa sympathie. Cette année, pour son dernier Liège-Bastogne-Liège, « Phil » s’est laissé tenter par une bière que lui ont offert ses supporters… en pleine course ! Une image qui fait sourire, et résume à merveille le bonhomme. En juillet, Philippe Gilbert va participer une dernière fois au Tour de France. Et pourquoi pas aller chercher une victoire d’étape ?

Richie Porte (INEOS Grenadiers)

A 37 ans, Richie Porte rangera le vélo en fin d’année. Indissociable du rouleau compresseur SKY, l’australien a été le fidèle lieutenant de Chris Froome. Un équiper si fort qu’il aurait pu être leader dans n’importe quelle autre équipe. Grimpeur et rouleur hors pair, il avait le talent pour gagner des Grands Tours, même si pas toujours épargné par les chutes. Reste un podium sur la Grande Boucle 2020, et un très beau palmarès, avec notamment deux Paris-Nice et un Dauphiné. Le coureur de Tasmanie a aussi à son actif un record pas près d’être battu. Lequel ? Il a levé sept fois les bras au sommet du mythique Willunga Hill, montée au programme du Tour Down Under. De toute évidence, Porte devrait participer en fin de saison aux championnats du monde, qui ont lieu dans son Australie natale. Et pourrait finir là où tout a commencé.

Tom Dumoulin (Jumbo-Visma)

Alors qu’il n’a que 31 ans, Tom Dumoulin l’a annoncé, il se retirera du peloton à la fin de la saison. Le néerlandais est fatigué mentalement et physiquement par l’exigence du sport de haut niveau. Durant sa carrière, le papillon de Maastricht aura marqué les esprits par sa puissance et sa carrure. Il a été le meilleur rouleur du monde, tout en étant capable de battre des purs grimpeurs lors d’ascensions. Vainqueurs d’étapes sur les trois Grands Tours, 2017 fut son année de grâce. Remportant le Giro en glanant deux étapes, il sera ensuite sacré champion du monde du contre-la-montre. Un maillot arc-en-ciel qu’il essayera de rendosser à Wollongong, en Australie, le 18 septembre prochain. Histoire de boucler la boucle.