Le Tour de France 2022 s’élance dans moins d’une semaine à Copenhague. Parcours, sécurité ou encore caravane, voici les chiffres clés du Tour de France 2022.

Le Parcours du Tour de France 2022

Tout au long des 3 semaines de course et des 21 étapes, les coureurs auront à parcourir 3349,8 km pour rejoindre les Champs-Élysées. Cette année, il y en aura pour tout le monde ! 6 étapes de plaine, 7 étapes accidentées, 6 étapes de montagne, mais aussi deux contre-la-montre. Le peloton du Tour traversa 4 pays (Danemark, Belgique, Suisse et France) ainsi que 4 massifs montagneux (Vosges, Alpes, Massif Central et Pyrénées).

La sécurité du Tour de France

Comme chaque année, pour faire en sorte que le Tour de France reste une fête, 300 membres des forces de l’ordre seront présents. Pour les épauler, 3000 agents des conseils départementaux et 28 000 policiers, gendarmes et pompiers seront là pour assurer la sécurité des coureurs et des spectateurs sur l’ensemble du parcours. Côté médical, 7 ambulances, deux voitures et une moto médicale suivront le peloton. 11 médecins, 6 infirmiers ainsi qu’un camion de radiologie seront également présents pour intervenir au plus vite en cas de besoin.

La diffusion TV du Tour

C’est l’un des évènements les plus suivis au monde. Chaque été, la Grande Boucle est diffusée dans 190 pays. 100 chaînes diffusent la course, dont 60 en direct. L’an passé, le Tour de France 2021 cumulait 7800 heures de diffusion en direct dans le monde entier.

Le Tour s’engage

C’est une nouveauté en 2022, 100% des véhicules Skoda présents sur le Tour seront des modèles électriques ou hybrides rechargeables. Pour permettre aux véhicules de se recharger, l’organisation prévoit 3 remorques de recharge mobile. Pour réduire l’impact écologique de la course, le Tour de France met à disposition 106 zones de collecte sur le parcours, variant de 5 à 8 selon les étapes. D’ailleurs, depuis 2013, l’organisation a réduit ses émissions de 40%.

La caravane publicitaire

C’est l’une des attractions de la course pour certains. Quelques heures avant le passage des coureurs, la caravane publicitaire fera de nouveau le bonheur des enfants cette année. Avec 150 véhicules, 480 caravaniers, pour 10 kilomètres de cortège, le spectacle durera 30 minutes.