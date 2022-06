Ben Healy (EF Education-EasyPost) est devenu champion d’Irlande du contre-la-montre à seulement 21 ans. Une performance qui confirme ses aptitudes sur l’épreuve chronométrée. Peut-il devenir un futur grand rouleur ?

Le nouveau roi du chrono en Irlande

Il n’y aura pas eu photo, le 23 juin dernier, lors du championnat d’Irlande du contre-la-montre. A seulement 21 ans, Ben Healy a été sacré avec 1’32 d’avance sur ses dauphins, George Peden (Team PB Performance) et Eddie Dunbar (INEOS Grenadiers). Il a parcouru les 32,1 km au programme, en 37 min 50. Le tout jeune irlandais succède au palmarès à Ryan Mullen. Ben Healy confirme ainsi son talent de rouleur, lui qui avait déjà remporté ce titre national chez les espoirs, en 2020. Une année où il avait même été vainqueur de l’épreuve en ligne élite devant Nicolas Roche.

Un talent indéniable

La saison dernière, Ben Healy défendait les couleurs de Trinity Racing, formation britannique dénicheuse de talent. Une année 2021 où le natif de Kingswinford a signé pas moins de six top 10 sur les chronos. Notamment sur le Giro d’Italie Espoir et le Tour de l’Avenir. Des courses où les jeunes pépites de demain recherchent la visibilité. Il a ensuite terminé à la 4ème place du championnat d’Irlande élite du contre-la-montre. Des performances qui ont tapé dans l’œil d’EF Education-EasyPost. La team américaine a alors proposé un contrat de deux ans à Healy.

Première année en World Tour

Cette année, pour sa première saison en World Tour, Ben Healy a dû faire face à un tout autre niveau de concurrence. A noter, une place aux portes du top 20 sur le prologue du Tour de Romandie, et une 5ème place sur une étape du Tour de Norvège, remportée par Remco Evenepoel. Ses deux meilleures performances de la saison, avant son tout récent titre de champion d’Irlande du chrono, et sa 4ème place sur l’épreuve en ligne, qui ont mis en lumière l’étendue de son talent. Puissant et bien posé sur sa machine, Ben Healy a toutes les qualités pour devenir un excellent rouleur. Il a encore tout le temps de progresser, mais ce qu’il a déjà montré promet pour la suite. Rendez-vous est pris avec l’avenir.