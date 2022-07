L’édition 2022 des Championnats d’Europe Route à Anadia (Portugal) pour les catégories Juniors et Under 23 s’est terminée hier avec la victoire de Felix Engelhardt (Allemagne). 453 athlètes venus de 33 pays y ont participé.

Contre-la-montre, course en ligne et relais mixte au programme

La manifestation continentale, qui suivait le Championnat d’Europe VTT et qui se poursuivra la semaine prochaine avec les courses sur piste, a débuté avec les épreuves en contre-la-montre et les victoires des Juniors Mathieu Kockelmann (Luxembourg) et Justyna Czapla (Allemagne).

Dans la catégorie Hommes Under 23, c’est le belge Alec Segaert qui s’impose, après avoir remporté le titre continental l’an dernier chez les Juniors. Il précède le croate Fran Miholjević et le français Eddy Le Huitouze. Chez les Femmes, succès de la championne d’Europe de cyclo-cross en titre Shirin van Anrooij (Pays-Bas) devant l’italienne Vittoria Guazzini et Marie Le Net (France).

Au cours du championnat d’Anadia, les titres de la spécialité Mixed Relay ont également été décernés. Ils ont été remportés par l’Italie chez les Juniors (Valentina Zanzi, Alice Toniolli, Alessandro Cattani et Nicolas Milesi) devant l’Allemagne à 3 secondes et l’Estonie à 42’’, tandis que le quatuor allemand (Maurice Ballerstedt, Tobias Buck-Gramcko, Ricarda Bauernfeind et Lina Riedmann) a dominé la course des Under 23 en infligeant 1’16’’ à la Suisse et 1’49’’ aux Pays-Bas.

Après avoir remporté deux jours plus tôt la médaille d’argent dans le contre-la-montre, la Junior française Eglantine Reyer s’est emparé du maillot de championne d’Europe dans l’épreuve en ligne Juniors en devançant les italiennes Eleonora Ciabocco et Federica Venturelli a la suite d’un sprint disputé.

Le champion du monde de cyclo-cross, le suisse Jan Christen, a remporté le titre européen avec une belle action en solo dans les phases finales de la course. Il franchit la ligne avec 19’’ d’avance sur le norvégien Jørgen Nordhagen, avec lequel il avait lancé l’action décisive dans le final, et 2’02’’ sur le français Léo Bisiaux.

Le programme des Championnats d’Europe sur route d’Anadia s’est terminé dimanche. Avec les deux courses réservées à la catégorie Under 23.

Après avoir remporté le titre dans le contre-la-montre jeudi dernier, Shirin van Anrooij (Pays-Bas) s’est également emparé de la course en ligne. Grâce à une action solitaire dans le final de la course, la rouleuse néerlandaise s’est imposée avec une avance de 11’’ sur un premier groupe de poursuivantes dont le sprint a été remporté par Vittoria Guazzini. Déjà deuxième du contre-la-montre, justement derrière Van Anrooij et devant Fem van Empel (Pays-Bas) qui remporte ainsi la médaille de bronze.

Chez les Hommes, la course s’est décantée lorsque Erik Fetter (Hongrie), Davide De Pretto (Italie), Felix Engelhardt (Allemagne) et Mathias Vacek (République Tchèque) sont sortis du peloton à deux tours de l’arrivée. Les quatre échappés ont pris rapidement une bonne avance sur le reste du groupe. Peloton qui est tout de même parvenu à réduire considérablement l’écart dans les derniers kilomètres. Dans le final difficile, les quatre hommes de tête ont réussi à conserver une légère avance sur le peloton et le sprint a été remporté par Engelhardt devant Vacek et De Pretto.