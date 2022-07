Entre janvier et juin, les cyclistes professionnels ont parcouru individuellement au moins 15 000 km. Les cyclistes professionnels ont enregistré plus de 400 heures sur le vélo en entraînement individuel et jusqu’à 600 heures pour les plus actifs. Cette année, la plus longue sortie individuelle effectuée par un pro du Tour est d’un peu plus de 300 km. C’est l’équivalent de la distance Paris-Dijon à vélo. Certains coureurs ont consacré plus de 30 heures par semaine à l’entraînement sur le vélo, dépassant ainsi les 1 000 km hebdomadaires.

Outre les heures et la distance, le dénivelé total atteint par les coureurs professionnels au cours de leur entraînement en 2022 est de plus de 180 000 m, l’équivalent de 20 ascensions du Mont Everest. Les coureurs ont brûlé individuellement plus de 350 000 calories. Cela équivaut à brûler les calories qui auraient été consommées en mangeant plus de 4 500 macarons ou 1 500 croissants. Collectivement, les cyclistes professionnels ont reçu 10 millions de Kudos.