Lenny Martinez (Conti Groupama-FDJ) a remporté, ce dimanche, le Tour du Val d’Aoste. Une course U23 de 5 étapes disputée entre la France et l’Italie.

Du 13 au 17 juillet avait lieu la 58ᵉ édition du Tour du Val d’Aoste. Les meilleurs coureurs espoirs mondiaux étaient présents. Après avoir terminé 3ᵉ du Giro U23, Lenny Martinez confirme en s’adjugeant le classement général de l’épreuve au terme d’une superbe semaine pour la Conti Groupama-FDJ).

Nouveau coup de force de la Conti Groupama -FDJ

Dès la première étape, Lenny Martinez affirme ses ambitions en terminant 2ᵉ, à 52″ du vainqueur, Mason Hollyman (Israel Cycling Academy). Le lendemain, le champion d’Italie U23 Lorenzo Germani s’impose et offre un premier succès à la Conti Groupama-FDJ. 7ᵉ de l’étape, Lenny Martinez s’empare du maillot jaune.

Lors de la 4ᵉ étape, étape reine de ce Tour du Val d’Aoste, l’équipe française assoit sa domination. Dans la dernière ascension, Lenny Martinez et son coéquipier Reuben Thompson s’isolent en tête de la course. C’est le Néo-Zélandais qui remporte l’étape, main dans la main avec Martinez.

« C’était une belle journée, très importante pour le classement général. C’était quand même l’étape reine, c’est donc fou de se retrouver avec juste Reuben après une grande course d’équipe. On gagne du temps au général, on garde le maillot et on gagne l’étape. C’est parfait, et je veux remercier toute l’équipe qui nous a beaucoup aidé. Je suis content qu’on ait merveilleusement conclu cette étape », réagissait Lenny Martinez.

« C’était une journée parfaite. Les gars ont roulé jusqu’à la première montée du final, puis Lenny et moi-même avons pu finir le travail. On fait chambre ensemble, on est très potes, donc on avait planifié et rêvé de cette arrivée à deux. Le réaliser, c’est génial. Je suis très heureux », indiquait Reuben Thompson après sa victoire.

Lors de la 5ᵉ et dernière étape, Reuben Thompson et Lenny Martinez terminent dans le groupe des favoris. Le Français de 19 ans s’adjuge le classement général de l’épreuve devant Reuben Thompson, vainqueur de la compétition l’an dernier.

Les classements du Tour du val d’Aoste