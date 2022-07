Le Tour de Wallonie débute ce samedi 23 juillet. Le champion du monde Julian Alaphilippe effectue son retour à la compétition.

Ce samedi 23 juillet commence la 49ᵉ édition du Tour de Wallonie. Les coureurs partiront pour 5 étapes à travers la région belge. L’épreuve fait partie du calendrier UCI Pro Series depuis 2020. L’an dernier, c’est l’Américain Quinn Simmons (Trek-Segafredo) qui s’était imposé devant Stan Dewulf (AG2R Citroën Team) et Alexis Renard (Israel Start-Up Nation). Le parcours de cette année sera taillé pour les puncheurs et les sprinters. La première (arrivée au Mur de Huy) et la dernière étape (8 secteurs pavés) devraient être décisives pour la lutte au général.

Le parcours du Tour de Wallonie

Samedi 23 juillet / Étape 1 : Temploux – Huy (173 km)

Dimanche 24 juillet / Étape 2 : Verviers – Herve (176 km)

Lundi 25 juillet / Étape 3 : Visé – Rochefort (195 km)

Mardi 26 juillet / Étape 4 : Durbuy – Couvin (200 km)

Mercredi 27 juillet / Étape 5 : Le Roeulx – Chapelle-Lez-Herlamont (214 km)

Roger Tréhin, Directeur sportif d’Arkéa-Samsic : « Le Tour de Wallonie marque la reprise des compétitions pour les coureurs qui n’ont pas participé au Tour de France. Il s’agit d’une épreuve difficile qui visitera les contreforts des Ardennes Belges, et donc proposera majoritairement des parcours vallonnés. Notre équipe est constituée de jeunes grimpeurs-puncheurs, Kévin Vauquelin et Alessandro Verre, qui bénéficieront de l’expérience de coureurs tels que Laurent Pichon et Romain Hardy, mais aussi de Benjamin Declercq et Christophe Noppe qui quant à eux possèdent la connaissance du terrain. Notre volonté sera de bien redémarrer ce bloc de compétitions qui marquera la dernière partie de la saison 2022 ».

Les favoris du Tour de Wallonie

Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) ★★★

Le champion du monde effectue son retour à la compétition 3 mois après sa chute sur Liège-Bastogne-Liège.





Biniam Girmay (Intermarché Wanty-Gobert) ★★★

Vainqueur de Gant-Wevelgem et d’une étape sur le Tour d’Italie, il a pris une autre dimension en 2022.





Jesus Herrada (Cofidis) ★★

Bon puncheur, l’Espagnol devrait être à son avantage lors de ce Tour de Wallonie.





Greg Van Avermaet (AG2R Citroën Team) ★★

Le Belge connait un début de saison délicat et tentera de retrouver de la confiance en Wallonie.



Alex Aranburu (Movistar Team) ★★

3ᵉ des championnats d’Espagne sur route, l’Espagnol est en forme et sera l’un des outsiders.



Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) ★

Récente 2ᵉ du Sibiu Cycling Tour, le Belge devrait de nouveau jouer les premiers rôles sur ce Tour de Wallonie.



Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) ★

À 19 ans, le jeune belge impressionne. 5ᵉ du Tour de Norvège et 3ᵉ du Sibiu Cycling Tour, il sera à suivre.



Comment suivre la course ?

Eurosport diffusera uniquement les deux dernières étapes, mardi et mercredi, à partir de 17 heures.