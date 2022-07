Après trois semaines de compétition, le Tour de France s’est achevé dimanche dernier. Si la Jumbo-Visma a tout raflé, d’autres formations sont passées au travers. Voici nos tops et nos flops des équipes du Tour de France.

Nos Tops :

Jumbo-Visma

Comment ne pas évoquer la formation néerlandaise quand on parle de Tour de France réussi ? Avec un Wout Van Art plus fort et plus complet que jamais, un Jonas Vingegaard aérien en montagne et une grande force collective, la formation a remporté 6 étapes. En plus de s’être adjugé la 109ᵉ édition du Tour de France, Vingegaard s’est offert le maillot à poids. Wout Van Aert a, quant à lui, sur-dominé le classement par points de la 2ᵉ à la dernière étape.

Groupama-FDJ

4ᵉ du classement général avec David Gaudu, la formation de Marc Madiot a réussi son Tour de France. Au-delà de la performance individuelle du grimpeur breton, c’est la force collective de tout un groupe qui nous a plu. Malgré plusieurs critiques lors de la sélection des 8 coureurs, ce groupe a prouvé qu’il était capable d’aller loin, le tout dans la bonne humeur. Emmené par un incroyable Valentin Madouas en montagne, et protégé par Stefan Küng lors des étapes de transition, la Groupama-FDJ a d’ailleurs terminé 2ᵉ du classement par équipes.

Israel -Premier Tech

On attendait Jakob Fuglsang et Michael Woods pour emmener la formation israélienne, aucun des deux n’aura vu les Champs-Élysées. Victime d’une côte cassée, le Danois n’a pas pris le départ de la 16ᵉ étape. Quant au Canadien, il a été testé positif au Covid la veille de l’arrivée. Malgré ces abandons, l’équipe sort d’un Tour de France réussi avec deux victoires d’étape. Simon Clarke a remporté l’étape des pavés au terme d’une échappée victorieuse. Lors de la 16ᵉ étape, c’est Hugo Houle qui s’est imposé et qui a dédié sa victoire à son frère disparu il y a 10 ans.

Nos Flops :

Bahrain-Victorious

Très en vue lors du Tour de France 2021 avec les deux victoires d’étape de Matej Mohoric et sa victoire au classement par équipes, la Bahrain-Victorious a connu un Tour de France 2022 plus compliqué. À commencer par ses ambitions au général. Après l’abandon de Jack Haig lors de l’étape des pavés, il ne restait plus que Damiano Caruso, 2ᵉ du Giro 2021 pour se mêler à la lutte. Mais le Sicilien n’a jamais été dans le coup. Trop juste, il a même abandonné au matin de la 18ᵉ étape après un test positif au covid. Le Slovène Matej Mohoric, auteur d’un très bon début de saison, a, lui aussi, connu une Grande Boucle difficile.

Lotto Soudal

Les Grands Tours se suivent et se ressemblent pour le sprinter australien Caleb Ewan. Après avoir connu la chute dès la 1ʳᵉ étape du Tour d’Italie, il avait préféré quitter le Giro en cours de route pour mieux se préparer au Tour de France. Victime de plusieurs chutes également lors de ce Tour de France, Caleb Ewan a terminé lanterne rouge. Jamais dans le coup lors des étapes de sprint, il n’est rentré que deux fois dans le top 10 d’une étape. Avec une équipe articulée autour de lui, la Lotto Soudal repart de ce Tour de France sans aucune victoire.

Astana Qazaqstan Team

Auteur d’un début de saison délicat avec seulement 2 victoires, la formation kazakh a connu un Tour de France compliqué également. Sans Miguel Angel Lopez et Vincenzo Nibali, la formation n’avait pas de leader au départ de Copenhague. Pourtant, grâce à plusieurs échappées, Alexey Lutsenko est parvenu à terminer 9ᵉ du classement général. En revanche, il a été le seul coureur de son équipe à s’illustrer aux avants postes. Au classement des primes, Astana occupe la dernière position avec 15 000 €.

Le classement des primes du Tour de France

1 Jumbo-Visma 779 750 € 2 UAE Team Emirates 322 960 € 3 Ineos Grenadiers 240 610 € 4 Groupama-FDJ 143 860 € 5 Bora-Hansgrohe 95 440 € 6 Alpecin-Deceuninck 68 630 € 7 Team BikeExchange-Jayco 63 170 € 8 Trek-Segafredo 57 740 € 9 EF Education EasyPost 57 100 € 10 Arkéa-Samsic 56 980 €

11 Intermarché-Wanty-Gobert 50 810 € 12 Quick-Step Alpha Vinyl 46 430 € 13 Israël – Premier Tech 43 770 € 14 Cofidis 40 950 € 15 Bahrain-Victorious 35 840 € 16 Team DSM 32 350 € 17 Movistar Team 32 000 € 18 Team TotalEnergies 20 060 € 19 AG2R Citroën Team 19 870 € 20 B&B Hôtels KTM 18 540 €