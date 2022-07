La Classica San Sebastian aura lieu ce samedi. Positif au covid, Julian Alaphilippe sera absent. Voici le parcours et les favoris de la Classica San Sebastian.

Ce samedi 30 juillet aura lieu la Classica San Sebastian. L’Ă©preuve est organisĂ©e aux Pays-Basques et accueille chaque annĂ©e les meilleurs puncheurs mondiaux. Vainqueur en 2018, Julian Alaphilippe (positif au covid) sera absent. La course fait partie du calendrier UCI World Tour. L’an dernier, c’est Neilson Powless (EF Education Nippo) qui s’Ă©tait imposĂ© devant Mattej Mohoric (Bahrain-Victorious) et Mikkel HonorĂ© (Deceuninck Quick-Step).

Le parcours de la Classica San Sebastian 2022

Le profil du parcours

Comme tous les ans, la course partira et arrivera Ă San Sebastian. Les coureurs devront parcourir près de 225 kilomètres et escalader pas moins de 6 difficultĂ©s. C’est dans les 45 derniers kilomètres que devrait se jouer la victoire avec l’ascension de l’Erlaitz (3,8 km Ă 10,6 %) et du Murgil-Tontorra (2,1 km Ă 10,1%), dont le sommet est situĂ© Ă moins de 9 kilomètres de l’arrivĂ©e.

Les favoris de la Classica San Sebastian

Tadej Pogacar (UAEÂ Team Emirates)Â

2ème du Tour de France, il ne prendra pas le départ de la Vuelta mais sera bien le favori de la Classica San Sebastian.

Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl)Â

Vainqueur de l’Ă©preuve en 2019 après un incroyable numĂ©ro en solitaire, le Belge tentera de rĂ©cidiver cet exploit.

Simon Yates (Team BikeExchange Jayco)

RĂ©cent vainqueur de l’Ordiziako Klasika et de la Vuelta a Castilla y Leon, le Britannique sera parmi les favoris.

Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers)Â

Le champion d’Espagne de la course en ligne aura Ă cĹ“ur de briller Ă domicile pour sa première sous son maillot de champion national.

Lorenzo Rota (IntermarchĂ©-Wanty-Gobert)Â

4ᵉ de la Classica San Sebastian l’an dernier, l’Italien tentera de faire aussi bien en 2022.

Neilson Powless (EF Education Easy-Post)Â

Solide vainqueur de l’Ă©dition 2021, l’AmĂ©ricain sort du Tour de France et espère de nouveau jouer les premiers rĂ´les.

Alessandro Covi (UAE Team Emirates)Â

5ᵉ l’an passĂ©, il devrait jouer le rĂ´le de coĂ©quipier pour Pogacar mais pourrait aussi profiter de ce statut pour piĂ©ger les favoris.

Alejandro Valverde (Movistar Team)Â

Vainqueur de l’Ă©preuve Ă deux reprises en 2008 et en 2014, le vĂ©tĂ©ran espagnol aura Ă cĹ“ur de briller pour sa dernière Classica.

Jai Hindley (Bora-Hansrhohe)Â

Vainqueur du Tour d’Italie, l’Australien effectue son retour Ă la compĂ©tition et sera l’un des outsiders.

Comment suivre la course ?

La Classica San Sebastian ne sera pas diffusé en direct à la télévision. Eurosport rediffusera la course dimanche à 18 h 15.