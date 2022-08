Finlay Pickering (Conti Grouapama-FDJ) a remporté le Tour d’Alsace ce dimanche. Après une nouvelle grande performance collective, la Conti Groupama-FDJ a signé son 20ᵉ succès de la saison.

Les semaines de course se suivent et se ressemblent pour la Conti Grouapama-FDJ. Après avoir brillé sur les routes du Baby Giro ou encore du Tour du Val d’Aoste, c’est sur le Tour d’Alsace que se sont illustrés les jeunes coureurs de la formation.

2 victoires d’étape et le classement général

Dès la première étape, un court contre-la-montre par équipe, l’équipe termine deuxième, dans le même seconde que les Lotto-Soudal U23, vainqueurs de l’étape. Le lendemain, membres de l’échappée victorieuse, Reuben Thompson et Finlay Pickering terminent 4 et 5ᵉ. Lors de troisième étape du Tour d’Alsace, dont l’arrivée était jugée au sommet de la Planche des Belles Filles, c’est Finlay Pickering qui s’impose en solitaire. Le jeune britannique de 19 ans s’empare de la tête du classement général. Reuben Thompson prend lui la 13ᵉ place de l’étape, à 57″ de son coéquipier. La Conti Groupama-FDJ conclut ce Tour d’Alsace en beauté avec la victoire de Samuel Watson lors de la dernière étape. Seul bémol, l’équipe a perdu Romain Grégoire sur chute lors de la 4ᵉ étape.

La réaction de Finlay Pickering, vainqueur du Tour d’Alsace

« C’est incroyable de remporter le Tour Alsace. C’est une belle course, proche de là où je vis, à Besançon. J’espère suivre les traces des coureurs qui ont remporté l’épreuve par le passé. C’était une belle course dans une belle région. Je suis super fier de mon équipe et super fier de porter le maillot de la Groupama-FDJ ».

Jérôme Gannat, directeur sportif de la Conti Groupama-FDJ

« C’est exceptionnel, on n’a plus vraiment les mots. Je ne sais pas si on pourra rééditer une saison comme celle-ci. Je l’espère, mais en tous les cas, il faut qu’on en profite, et que la WorldTour profite de notre vivier aussi. Parfois, on ne s’en rend pas compte… On est à vingt victoires aujourd’hui alors qu’on était à douze sur les trois premières saisons. Il faut rendre hommage aux coureurs avant tout. Cela est possible grâce à leurs qualités exceptionnelles. Ceci dit, il faut aussi créer un collectif et un environnement favorables, où tout le monde s’y retrouve. Cette année, c’est une vraie réussite de ce point de vue. Ils sont tous jeunes, ont tous du talent, sont tous ambitieux, et peuvent tous gagner. Mais quand il faut se mettre au service du collectif, ils répondent tous présents. C’est ce qui fait la réussite de l’équipe. »

Les classements du Tour d’Alsace