Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) a remporté, ce vendredi, le Tour de Pologne. Arnaud Démare a remporté la dernière étape.

5 des 7 étapes de la course étaient réservées aux sprinters. Au départ de la course, on retrouvait beaucoup de sprinters de classe mondiale avec Kooij (Jumbo-Visma), Bennett (Bora-Hansgrohe), Ackerman (UAE Team Emirates), Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) ou encore Arnaud Démare (Groupama-FDJ).

Le résultat des étapes de sprint :

1ʳᵉ étape : Olav Kooij

2ᵉ étape : Gerben Thijsen

4ᵉ étape : Pascal Ackermann

5ᵉ étape : Phil Bauhaus

7ᵉ étape : Arnaud Démare

2ᵉ de la cinquième étape et vainqueur de la dernière, Arnaud Démare est monté en pression tout au long de cette semaine de course. Le Picard signe son 5ᵉ succès de la saison et fait le plein de confiance avant les championnats d’Europe dans 10 jours.

Le général pour Ethan Hayter

Au terme des 7 étapes, c’est Ethan Hayter qui s’est adjugé le classement général du Tour de Pologne. Le Britannique a une nouvelle fois montré qu’il était un coureur très complet. Capable de suivre les meilleurs puncheurs / grimpeurs lors de la troisième étape (remportée par Sergio Higuita), c’est la veille de l’arrivée qu’Hayter a fait la différence. Seulement devancé par Thymen Arensman (Team DSM) et Magnus Sheffield (Ineos Grandiers), il termine 3ᵉ du contre-la-montre et s’empare de la tête du général. Il remporte l’épreuve et succède à Joao Almeida, vainqueur en 2021. Thymen Arensman et Pello Bilbao complètent le podium.

Les classements du Tour de Pologne