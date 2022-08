Ce mardi débute la 34e édition du Tour de l’Ain. Les coureurs partiront pour 3 étapes à travers le département. Voici le parcours et les favoris du Tour de L’Ain.

Le Tour de l’Ain 2022 a lieu du mardi 9 août au jeudi 11 août. Les coureurs s’élanceront pour trois étapes vallonnées. L’épreuve fait partie du calendrier UCI Europe Tour depuis 2005. L’an dernier, c’est Michael Storer (Team DSM) qui s’était imposé devant Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) et Matteo Badilatti (Groupama FDJ). Cette année, Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) sera au départ de la course, tout comme Guillaume Martin (Cofidis).

Le parcours du Tour de l’Ain

Mardi 9 août – Étape 1 : Châtillon-Sur-Chalaronne > Val-Revermont (151 km)

Mercredi 10 août – Étape 2 : Saint-Vulbas > Lagnieu (143 km)

Jeudi 11 août – Étape 3 : Plateau d’Hauteville > Lélex (129 km)

Sébastien Hinault, directeur sportif d’Arkéa-Samsic : « S’il n’y a pas la montée du Grand Colombier cette année, les deux dernières étapes seront difficiles. L’enchaînement des cols le dernier jour va sacrer un costaud, car on aura plus de 3000 m de dénivelé concentrés en 129 km de course. Nous alignons une belle équipe avec des coureurs qui ont décroché de bons résultats en Espagne ces dernières semaines comme Elie ou Anthony. Cette formation est homogène et peut réaliser de belles choses ensemble. »

Les favoris du Tour de l’Ain

George Bennett (UAE Team Emirates)

2ᵉ de la Vuelta a Castilla y Leon récemment, le Néo-Zélandais sera l’un des favoris du Tour de l’Ain.

Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segfaredo)

8ᵉ de la Classica San Sebastian, le Danois a aussi terminé 3ᵉ du Tour de Wallonie il y a quelques semaines.

Guillaume Martin (Cofidis)

Le Normand avait quitté le Tour de France après un test positif au covid et sera l’un des outsiders.

Jesus Herrada (Cofidis)

3ᵉ de la route d’Occitanie au mois de juin, l’Espagnol tentera de jouer les premiers rôles sur ce Tour de l’Ain.

Julian Alaphippe (Quick-Step Alpha Vinyl)

Le champion du monde tentera de se rassurer avant la Vuelta sur un parcours qui devrait lui correspondre.

Comment suivre la course ?

L’épreuve sera diffusée sur France 3 Auvergne Rhône Alpes et sur les antennes d’Eurosport.