Ce jeudi débute la 9ᵉ édition de l’Arctic Race of Norway. Les coureurs partiront pour 4 étapes vallonnées à travers le pays. Voici le parcours et les favoris de l’Arctic Race of Norway.

La 9ᵉ édition de l’Arctic Race of Norway 2022 aura lieu du jeudi 11 au dimanche 14 août. Créée en 2013 par ASO, l’épreuve fait partie du calendrier UCI Pro Series depuis 2020. L’an dernier, c’est Ben Hermans (Israel Start-Up Nation) qui s’était imposé devant Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert) et Victor Lafay (cofidis). Avec un profil vallonné pour les quatre étapes, les puncheurs devraient être à leur avantage cette année.

Le Parcours de l’Arctic Race of Norway

Jeudi 11 août : Étape 1 / MO Rana – MO Rana (187 km)

Vendredi 12 août : Étape 2 / Mosjoen – Bronnoysund (154 km)

Samedi 13 août : Étape 3 / Mamsos -Skallstuggu Summit (154 km)

Dimanche 14 août : Étape 4 / Trondheim – Trondheim (159 km)

Yvon Caër, directeur sportif d’Arkéa-Samsic : « Le parcours est varié. La décision pour le classement général devrait se faire sur la 3ᵉ étape qui arrive au sommet d’une bosse de 3,8 kilomètres à 6,5%. Il faudra toutefois rester vigilants jusqu’au bout, car le circuit final du dernier jour est bien cabossé. C’est une course très ouverte sur laquelle il faudra être opportuniste et faire preuve de régularité. »

Les favoris de l’Arctic Race of Norway

Tobias Halland Johannessenn (Uno-X Pro Cycling Team)

Vainqueur du Tour de l’Avenir 2021 et 4ᵉ du Tour de Norvège 2022, il aura à cœur de briller à domicile.

Quinten Hermans (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux)

2ᵉ de Liège-Bastogne-Liège cette année, le puncheur belge devrait être à son avantage sur un parcours qui lui correspond.

Carl Fredrik Hagen (Israel – Premier Tech)

8ᵉ de l’Arctic Race of Norway en 2017 et 2018, il évoluera lui aussi à domicile et tentera de faire encore mieux cette année.

Victor Lafay (Cofidis) Sur la 3ᵉ marche du podium de la course l’an dernier, il devrait de nouveau jouer les premiers rôles en 2022.

Andreas Leknessund (Team DSM) Vainqueur d’une étape sur le dernier Tour de Suisse, le Norvégien aura une belle carte à jouer dès que la route s’élèvera.

Comment suivre la course ?

La chaîne l’Équipe diffusera l’épreuve chaque jour, dès 13 h 25.