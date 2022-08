Christophe Laporte (Jumbo-Visma) a remporté le Tour du Danemark ce samedi. Le Varois s’est imposé lors de la dernière étape et s’est adjugé le classement général de l’épreuve.

3 victoires d’étape et le général pour la Jumbo-Visma

Ces dernières semaines, tout réussit à la Jumbo-Visma. Vainqueurs du contre-la-montre inaugural de la Vuelta, l’équipe néerlandaise a également fait forte impression lors du Tour du Danemark. Olav Kooij, le jeune sprinter néerlandais, a remporté la première et la troisième étape de la compétition. À 20 ans seulement, il a prouvé qu’il était déjà parmi les meilleurs sprinters mondiaux en signant sa 11ème victoire de la saison. Lors de la 3ème étape, l’équipe Jumbo-Visma a même signé un doublé avec Christophe Laporte, qui a pris la deuxième place après avoir lancé Olav Kooij.

Lors de la 5ème et dernière étape, Laporte a conclu la course de la plus belle des manières pour la Jumbo en s’imposant au terme d’un sprint en bosse. Il devance le leader du général, Magnus Shefflied (Ineos Grenadiers), mais s’empare de la tête du classement général et remporte le Tour du Danemark au jeu des bonifications. Sur le podium final, Laporte devance Sheffield et Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo).

La réaction de Christophe Laporte

« C’était une belle journée pour nous. J’étais en bonne position. L’équipe était fantastique. Il y avait une montée raide avant l’arrivée, mais j’étais convaincu que je pouvais gagner. Je vais en profiter maintenant et demain, nous recommencerons à Hambourg. »

Les classements du Tour du Danemark