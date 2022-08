Le programme de cette année de la Zwift academy sera plus court et plus accessible. Toutes les séances d’entrainement peuvent être programmées en fonction de l’emploi du temps de chaque cycliste, avec moins de sorties de groupe obligatoires.

Les inscriptions déjà ouvertes

Les inscriptions à la Zwift Academy sont ouvertes depuis le 15 août. Les événements commenceront le 12 septembre pour se terminer le 9 octobre 2022. Bien que la Zwift Academy s’adresse à tous les coureurs; il s’agit également d’un programme d’identification des talents qui attribuera deux contrats de cyclisme professionnel. Par le biais du programme Pro Contender. Aux athlètes qui font preuve d’un talent et d’une forme physique exceptionnels dans le cadre du programme.

Lancée pour la première fois en 2016, la Zwift Academy a servi de modèle pour l’identification digitale des talents et est le premier programme de ce type à offrir aux participants une chance de décrocher une place dans des équipes sportives professionnelles. Les participantes à la Zwift Academy ont la chance de remporter un contrat avec l’équipe féminine UCI WorldTour CANYON//SRAM Racing, et les participants masculins ont la chance de signer un contrat avec l’UCI ProTeam Alpecin-Deceuninck.

Un programme Zwift complet

Le programme de cyclisme sur route de la Zwift Academy de cette année est conçu pour aider les participants. Qu’ils souhaitent ou non briguer une place dans une équipe professionnelle. Le programme est utile à tous pour trouver leurs points forts en tant que cycliste. Le programme permet d’apprendre à travailler à la fois les points forts et les limites. Pour devenir un coureur plus complet. La Zwift Academy apprend également aux participants à s’entraîner efficacement. Ceux qui terminent le programme recevront des séances d’entraînement personnalisées et des recommandations d’entraînement, ce qui leur permettra de continuer à s’améliorer par eux-mêmes.

Le programme a été simplifié pour rendre la Zwift Academy plus accessible

Seuls les parcours de base et d’arrivée doivent être effectués aux heures prévues. Les six séances d’entraînement structurées et les séances d’entraînement Pro Contender peuvent être effectuées « à la demande ». Ainsi, les coureurs pourront programmer leurs sorties aux heures qui leur conviennent le mieux. L’Académie de cette année comprend :

1 sortie « Orientation Ride » facultative, qui a lieu avant le début du programme.

1 sortie « Baseline Ride », effectuée sur la route Legends and Lava, qui permet de déterminer le phénotype du coureur et d’étalonner les entrainements.

1 « Finish Line Ride », effectuée sur la route Legends and Lava, disponible uniquement pendant les deux dernières semaines de l’Academy et qui permettra aux coureurs de mesurer leurs progrès.

6 séances d’entraînement structurées, avec des options d’entraînement courtes et longues. – 2 entraînements Pro Contender supplémentaires, pour ceux qui souhaitent tenter de décrocher un contrat pro.



En cours de route, les Zwifters gagneront des récompenses exclusives dans le jeu :

Des chaussettes à 25% du programme,

Un bandeau à la moitié du chemin

Un kit Zwift Academy aux 75%

Une peinture Canyon Aeroroad personnalisée lorsque le programme est entièrement complété.

Ceux qui veulent avoir la chance de faire partie d’une équipe professionnelle doivent terminer le Baseline Ride et les deux séances d’entraînement Pro Contender avant le 25 septembre. Condition obligatoire pour être pris en considération pour le Pro Contender Program.

Pour vous inscrire cela se passe ici