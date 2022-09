Le Tour de Grande-Bretagne a lieu du 4 au 11 septembre 2022. Voici le parcours et les favoris du Tour de Grande-Bretagne.

Ce dimanche débute le Tour de Grande-Bretagne 2022. Les coureurs s’élanceront pour 8 étapes à travers le pays. L’an passé, c’est Wout Van Aert (Jumbo Visma) qui s’était imposé lors de l’épreuve UCI Pro Series, devant Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) et un certain Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), sacré champion du monde quelques jours plus tard en Belgique.

Le Parcours du Tour de Grande-Bretagne 2022

Étape 1 : Aberdeen – Glenshee Ski Centre / 185 km

C’est la huitième fois de l’histoire moderne de ce Tour de Grande-Bretagne que le grand départ est donné en Écosse. C’est la première fois que l’arrivée de la première étape se fera au sommet. Les coureurs partiront d’Aberdeen pour rejoindre Glenshee Ski Centre. Une montée longue de 9,1 km avec 4,8 % de pourcentage moyen sur les 5 derniers kilomètres.

Étape 2 : Hawick – Duns / 178 km

Pour cette deuxième étape, le peloton restera en Écosse. Direction l’Est du pays avec quelques hectomètres le long des côtes avant l’arrivée prévue dans les rues de Duns. La dernière fois qu’une étape était arrivée dans la région des Borders, c’était en 2019 et c’était Matteo Trentin qui s’était imposé au sprint.

Étape 3 : Durham – Sunderland / 168 km

Pour la première fois de ce Tour de Grande-Bretagne 2022, l’étape se déroulera sur le sol anglais. Les coureurs partiront de Durham avant de se diriger vers la côte Est avec une arrivée prévue dans les rues de Sunderland.

Étape 4 : Redcar – Duncombe Park, Helmsley / 152 km

Lors des premiers kilomètres de cette quatrième étape, les coureurs longeront la côte Est du pays. Dans les trente derniers kilomètres de l’étape, les coureurs devront monter le Carlton Bank (2 km à 9,8%) et le Newgate Bank (2 km à 6%) avant de redescendre vers l’arrivée à Duncombe Park.

Étape 5 : West Bridgford – Mansfield / 191 km

Cette cinquième étape partira et arrivera aux mêmes endroits que la 7ème étape du Tour of Britain 2018. Les villes étapes sont les mêmes, mais le parcours est différent. Il y a 4 ans, c’est Ian Stannard (Sky) qui s’était imposé en solitaire. C’est la seule étape de ce tour de Grande-Bretagne avec moins de 2 000 mètres de dénivelé.

Étape 6 : Tewkesbury – Gloucester / 169 km

La ligne de départ et d’arrivée de cette étape ne sont séparées que de 15 kilomètres. Mais les coureurs partiront vers la côte Ouest du pays avant de rejoindre Gloucester, après 169 km d’effort. Une étape de la women’s tour, la course féminine la plus importante du pays, se disputera également entre Tewkesbury et Gloucester au mois de juin, mais en empruntant un itinéraire différent.

Étape 7 : West Bay – Ferndown / 180 km

Pour cette 7ème étape, les coureurs partiront au Sud du pays, dans le comté de Dorset, dont la côte jurassique est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le peloton longera la côte et les falaises avant de rentrer dans les terres et de se diriger vers l’arrivée à Ferndown.

Étape 8 : Ryde – The Needles / 150 km

Cette dernière étape du Tour of Britain 2022 aura lieu en intégralité sur l’île de Wight, au sud de l’Angleterre. L’épilogue du ce Tour of Britain aura lieu dans la montée finale de deux kilomètres vers Tennyson Down (9,6% de pente moyenne sur les 400 derniers mètres).

Les favoris du Tour de Grande-Bretagne 2022

Tom Pidcock (Ineos Grenadiers)

Vainqueur au sommet de l’Alpe d’Huez sur les routes du Tour de France, le Britannique tentera de briller à domicile.

Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers)

2ème du Tour du Danemark derrière Christophe Laporte, l’Américain a montré qu’il était en grande forme.

Dylan Teuns (Israel – Premier Tech)

Le puncheur belge évoluera avec sa nouvelle formation qui a besoin de points pour se maintenir en World Tour.

Matteo Jorgenson (Movistar Team)

Très actif lors du dernier Tour de France, le jeune Américain aura une belle carte à jouer dès que la route s’élèvera.

Comment suivre le Tour de Grande-Bretagne 2022 ?

Le Tour de Grande-Bretagne 2022 sera à suivre en direct sur l’Équipe 21.