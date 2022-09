Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a remporté, ce dimanche, la Vuelta 2022. Au terme de la 21ème étape, disputée dans les rues de Madrid, Sebastian Molano (UAE Team Emirates) s’est imposé au sprint. Il devance Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et son coéquipier Pascal Ackermann. Avec 3 victoires d’étape chacun lors de cette Vuelta, Mads Pedersen et Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) sont respectivement maillot vert du classement par points et maillot blanc à pois bleus du classement de la montagne. Remco Evenepoel remporte lui le maillot rouge et le maillot blanc de meilleur jeune.

Remco Evenepoel s’adjuge le classement général de la Vuelta et remporte son premier Grand Tour à l’âge de 22 ans. Evenepoel devient le premier Belge à remporter un Grand Tour depuis 1978, et la victoire de Johan De Muynck sur le Giro. Sur le podium final, Enric Mas (Movistar Team) prend la 2ème place devant Juan Ayuso (UAE Team Emirates), 3ème. À seulement 19 ans, Ayuso monte sur le podium pour sa toute première participation à un Grand Tour. Avec cette performance, l’Espagnol bat des records de précocité, et devient le plus jeune coureur à monter sur le podium d’un Grand Tour depuis plus d’un siècle !

Les classements de la Vuelta