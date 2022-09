La 75ème édition de la Coppa Agostoni a lieu ce jeudi. Les coureurs s’élanceront pour 193 kilomètres de course. Voici le parcours et les favoris de la Coppa Agostoni.

Ce jeudi 29 septembre s’élancera la 75ème édition de la classique italienne, la Coppa Agostoni. Créée en 1946, l’épreuve fait partie du calendrier UCI Europe Tour 1.1. L’an dernier, Alexey Lutsenko (Astana – Premier Tech) s’était imposé devant Mateo Trentin (UAE Team Emirates) et Alessandro Covi (UAE Team Emirates). Cette année, Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team) et Alejandro Valverde (Team Movistar) prendront le départ de l’une des dernières courses de leur carrière.

Le parcours de la Coppa Agostoni 2022

Comme chaque année, la course aura lieu autour de la ville de Lissone au nord de Monza. À mi-parcours, les coureurs enchaineront 12 ascensions en 90 kilomètres seulement. C’est là que devrait se jouer la victoire. Après avoir monté la dernière difficulté, les 30 derniers kilomètres sont plus plats et devraient favoriser les regroupements.

Les favoris de la Coppa Asgostoni





Alessandro Covi (UAE Team Emirates)

3ème l’an passé, le puncheur italien tentera de lever les bras pour la 4ème fois de la saison.

Dylan Teuns (Israel – Premier Tech)

5ème du Tour de Grande-Bretagne et 4ème du GP de Wallonie, le Belge sera l’un des favoris.

Alex Aranburu (Movistar Team)

Vainqueur du Tour du Limousin il y a quelques semaines, le puncheur espagnol aura une belle carte à jouer.

Marc Hirschi (UAE Team Emirates)

Récent vainqueur du Tour de Toscane, le Suisse est en forme et sera l’un des outsiders de la Coppa Agostoni.

Corbin Strong (Israel – Premier Tech)

Vainqueur de la première étape du Tour de Grande-Bretagne, le Néo-Zélandais sera l’un des outsiders.

Andreas Kron (Lotto Soudal)

7ème du Tour de Toscane et 8ème de la Coppa Sabatini, le Danois tentera de décrocher sa première victoire en 2022.

Comment suivre la Coppa Agostoni à la TV ?

La course sera rediffusée vendredi 30 septembre à 14 h 00 sur Eurosport 1.