Ce mardi 4 octobre s’élancera la 34ème édition de Binche-Chimay-Binche. Le nouveau champion du monde, Remco Evenepoel, sera au départ.

Ce mardi aura lieu la 34ème édition de Binche-Chimay-Binche. Créée en 1911, l’épreuve fait partie du calendrier UCI Europe Tour 1.1. L’an dernier, Danny Van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert) s’était imposé devant Rasmus Tiller (Uno-X Pro Cycling Team) et Lionel Taminiaux (Alpecin-Fénix). Cette année, Remco Evenepoel sera au départ pour sa première course avec le maillot arc-en-ciel. Il s’agira aussi de sa dernière course de la saison.

Le parcours de Binche-Chimay-Binche 2022

Les favoris de Binche-Chimay-Binche

Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl)

Pour sa dernière course de la saison, le champion du monde sera le favori.

Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert)

Le sprinter norvégien tentera de décrocher sa 6ème victoire de la saison.





Christophe Laporte (Jumbo-Visma)

Vice-champion du monde il y a 8 jours, le Varois sera l’un des favoris.

Arnaud De Lie (Lotto Soudal)

À 20 ans seulement, la pépite du sprint belge aura une belle carte à jouer.

Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck)

Après une Vuelta compliquée, le champion de Belgique tentera de se rassurer.

Bryan Coquard (Cofidis)

Récent vainqueur du Tour de Vendée, « le coq » est en forme.

Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert)

Il tentera de briller sur un parcours qui convient à ses qualités de sprinteur-puncheur.

Amaury Capiot (Arkéa Samsic)

2ème de Famenne Ardenne Classic dimanche, il sera l’un des outsiders.

Axel Zingle (Cofidis)

Récent vainqueur Famenne Ardenne Classic, le puncheur de la Cofidis est en forme.

Comment suivre Binche-Chimay-Binche à la TV ?

La course sera diffusée sur les antennes d’Eurosport 2 dès 15 h 00.