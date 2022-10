À 19 ans, Oscar Onley a fait forte impression sur la CRO Race. Il était le seul à pouvoir suivre Vingegaard lorsque la route s’élevait.

À 19 ans seulement, Oscar Onley (Team DSM) s’est illustré ces dernières semaines lors du Tour de Grande-Bretagne et de la CRO Race. Le jeune écossais est parvenu à accompagner les meilleurs coureurs dès que la route s’élevait.

Lors de sa première année chez les juniors en 2019, Oscar Onley s’illustre lors du Tour de Valromey, l’une des courses les plus prestigieuses du calendrier junior UCI. Membre de l’équipe Van Rysel-AG2R La Mondiale, il termine 7ème de la course. En 2021, il s’engage l’équipe Development Team DSM pour 3 saisons.

« J’ai choisi Team Sunweb en raison de leur approche proactive de la technologie et de leur recherche du meilleur dans tout ce qu’ils font », précisait le Britannique en nomvembre 2020. Plutôt discret en 2021, pour sa première année chez les espoirs, l’Écossais s’est révélé aux yeux du grand public en 2022.

2022 : la révélation Oscar Onley

Pour sa deuxième année dans les rangs espoirs, l’Écossais de 19 ans s’illustre lors du Circuit des Ardennes, en prenant la 5ème place du classement général. Quelques semaines plus tard, il termine 9ème du Giro U23. En juillet, sur le Tour du Val d’Aoste, il remporte la 5ème et dernière étape en solitaire au sommet de Breuil-Cervinia.

Chez les professionnels, sur le Sazka Tour, il termine 2ème de la deuxième étape, seulement devancé par Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert). Quelques semaines plus tard, le jeune écossais poursuit son apprentissage chez les professionnels en participant au Tour de Grande-Bretagne.

Il termine 8ème de la première étape, au milieu des meilleurs puncheurs mondiaux. Lors de la 4ème étape, il impressionne en étant le seul à pouvoir suivre Tom Pidcock et Dylan Teuns lors de la principale difficulté du jour. « Ce fut une expérience formidable et j’ai beaucoup appris en roulant avec les gars du WorldTour. Malheureusement, cela s’est terminé plus tôt que prévu, mais je suis sorti de cette course avec beaucoup de confiance », déclarait le Britannique à la fin de l’épreuve.

Fin septembre, Onley participe au Tour de Croatie. Lors des deux arrivées au sommet, il est le seul à pouvoir suivre Jonas Vingegaard. Lors de la 3ème et de la 5ème étape, il n’est devancé que de quelques centimètres par le vainqueur du Tour de France 2022. Le Britannique termine 3ème de la CRO Race, derrière Mohoric et Vingegaard. « Je suis heureux de terminer troisième au classement général et un grand merci au staff et aux gars pour tout leur travail cette semaine. C’était une super belle expérience », indiquait Onley après la course.