Le dernier monument de la saison, le Tour de Lombardie, a lieu ce samedi. Les prétendants à la victoire sont nombreux avec Pogacar, Vingegaard ou encore Valverde, qui dispute la dernière course de sa carrière.

Ce samedi 8 octobre s’élancera la 116ème édition du Tour de Lombardie. Créée en 1906, l’épreuve fait partie du calendrier UCI World Tour. Il s’agit de la plus grande course de la fin de saison et du dernier monument de l’année. L’an dernier, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) s’était imposé au sprint devant Fausto Masnada (Deceuninck Quick-Step). Adam Yates (Ineos Grenadiers) avait pris la troisième place. Cette année, les deux hommes forts du dernier Tour de France, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, vont se retrouver pour la première fois depuis la Grande Boucle. Julian Alaphilippe sera également à surveiller, tout comme Alejandro Valverde, pour la dernière course de sa carrière. Vincenzo Nibali mettra aussi un terme à sa carrière après le Tour de Lombardie.

Le parcours du Tour de Lombardie 2022

Cette année, le parcours a été modifié par les organisateurs. Les coureurs s’élanceront pour 253 kilomètres de course entre Bergame et Côme. Contrairement aux éditions précédentes, la diffèrence devrait se faire dans les 30 derniers kilomètres avec la double ascension de San Fermo Della Battaglia (2,7 km à 7,2%). Entre ces deux ascensions, les coureurs auront à escalader les terribles pentes du Civiglio (4,2 km à 9,7%). C’est ici que devrait se jouer la victoire finale.

Les favoris du Tour de Lombardie

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Vainqueur des Trois vallées varésines mardi, le lauréat du Tour de Lombardie 2021 sera le grand favori.

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

2 victoires d’étape et 2ème du général sur la CRO Race. Pour son retour à la compétition, le vainqueur du Tour a rassuré.

Alejandro Valverde (Movistar Team)

2ème des Trois vallées varésines mardi, Valverde sera parmi les favoris pour la dernière course de sa grande carrière.

Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl)

Intenable lors de la Coppa Bernocchi ce lundi, il est de retour en forme. Suffisamment pour remporter le Tour de Lombardie ?

Enric Mas (Movistar Team)

Impressionnant vainqueur du Tour d’Émilie, il sera là pour épauler Valverde mais pourrait aussi jouer sa carte personnelle.

Matej Mohoric (Bahrain Victorious)

Vainqueur de la CRO Race, le Slovène est de retour en forme. Le vainqueur de Milan-SanRemo sera l’un des outsiders.

Romain Bardet (Team DSM)

4ème en 2016, 8ème en 2021, Bardet aime le Tour de Lombardie et tentera à nouveau de jouer les premiers rôles.

Comment suivre le Tour de Lombardie à la TV ?

L’épreuve sera diffusée en intégralité, dès 11h sur Eurosport 2.