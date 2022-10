Avec 19 victoires, la formation Cofidis a bien fonctionné tout au long de l’année. En se hissant au 10e rang des meilleures équipes sur la saison, elle continue ainsi sa montée en puissance. Surtout, les succès, engrangés par 10 coureurs différents, démontrent l’esprit d’équipe, la motivation de fer et l’enthousiasme débordant de chacun de ses membres. Ces résultats permettent d’envisager sereinement le calendrier UCI World Tour jusqu’en 2025 et de continuer à progresser lors des courses les plus prestigieuses du calendrier. Dans le même temps, l’équipe féminine a fait ses grands débuts et fait le plein de belles promesses. De son côté, l’équipe handisport a une nouvelle fois réalisé des résultats de haut vol. Retour sur la vague d’émotions suscitée par les coureurs Cofidis tout au long de la saison.

La saison 2022 de la Cofidis en chiffres

19 victoires de l’équipe UCI World Tour, 10 coureurs Cofidis victorieux, 1 victoire de l’équipe féminine, 1 victoire d’étape dans un Grand Tour (Jesús Herrada), 3 classements généraux dans une course à étape, 9 jours avec le maillot à pois (Simon Geschke)

Cédric Vasseur – Manager Général de l’équipe Cofidis : « La saison 2022, un cru exceptionnel »

« Je suis un manager fier des résultats obtenus par l’ensemble de l’équipe. Je tiens à féliciter chaleureusement l’ensemble du staff et des coureurs pour leurs performances pendant toute cette saison qui a été exceptionnelle. Terminer à la 10e place mondiale prouve que l’équipe Cofidis s’est adaptée au plus haut niveau en moins de trois ans. Gagner 19 succès avec 10 coureurs différents montre la richesse de l’effectif et la pertinence des choix qui ont été effectués par l’équipe. Je suis également fier de poursuivre l’aventure avec la quasi-totalité de l’effectif, ce qui démontre la stabilité dans le temps et l’envie partagée de continuer à grandir. L’équipe a réussi à briller sur tous les terrains – au sprint, en montagne, après des échappées – et cela contribue à aborder avec sérénité les prochaines saisons.

Évidemment, nous aurons l’ambition de faire encore mieux dès l’année prochaine. Je suis persuadé que notre équipe est capable de répondre à ce défi et de continuer notre progression. Dans le même temps, je tiens à féliciter notre équipe féminine qui a relevé un incroyable challenge. Nous avons beaucoup appris, remporté une victoire et de nouveaux talents ont montré la voie à suivre. La saison prochaine, l’équipe féminine sera encore plus forte. L’équipe handisport a également été à la hauteur et continue de faire la fierté de l’équipe Cofidis par la qualité de ses résultats, sa constance au plus haut niveau. Tous ont ainsi participé à transformer cette saison 2022 en un cru exceptionnel. »

Le détail des victoires de Cofidis en 2022

4 SUCCÈS DE BENJAMIN THOMAS

3e étape de l’Étoile de Bessèges (4 février)

Vainqueur de l’Étoile de Bessèges (6 février)

2e étape des Boucles de la Mayenne (27 mai)

Vainqueur des Boucles de la Mayenne

+ 3e des championnats de France du contre-la-montre

3 SUCCÈS DE BRYAN COQUARD

2e étape de l’Étoile de Bessèges (3 février)

2e étape du Tour de Provence (12 février)

Tour de Vendée (6 octobre)

+ 11 ‘top 3’ cette saison

3 SUCCÈS D’AXEL ZINGLE

1ère étape de l’Arctic Race (11 août)

Famenne Ardenne Classic (2 octobre)

Route Adélie (1er avril)

+ 3e des championnats de France

2 SUCCÈS DE JESÚS HERRADA

7e étape de la Vuelta (26 août)

Classic Grand Besançon Doubs (15 avril)

+ 2e des championnats d’Espagne

2 SUCCÈS DE GUILLAUME MARTIN

Vainqueur du Tour de l’Ain (11 août)

2e étape du Tour de l’Ain (10 août)

+ 28 ‘top 10’ cette saison

+ 1 VICTOIRE…

Max Walscheid au GP de Denain (17 mars)

Anthony Pérez à la Classic Loire Atlantique (19 mars)

Ion Izagirre à la 6e étape du Tour du Pays-Basque (9 avril)

Victor Lafay à la 3e étape de l’Arctic Race (13 août)

Simone Consonni à la Classique Paris -Chauny (25 septembre)

+1 VICTOIRE CHEZ LES FEMMES

Martina Alzini au Bretagne Ladies Tour (6 mai)