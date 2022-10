Suite au succès de l’édition précédente, RCS Sport a annoncé une nouvelle édition de la version virtuelle du Giro Italia. Cette nouvelle édition sera disponible sur la plateforme de cyclisme virtuel BKOOL à partir du 24 octobre. Et ce, jusqu’en mai 2023.

22 étapes en représentations virtuelles des courses réelles enregistrées lors du Giro d’Italia 2022

La nouvelle édition du Giro d’Italia Virtuel hébergée par BKOOL comprendra un total de 22 étapes. Toutes ces étapes sont toutes des représentations virtuelles des courses réelles enregistrées lors du Giro d’Italia 2022.

Les fans de cyclisme pourront vivre et apprécier l’excitation des étapes du Giro. Grâce au concept immersif de simulation virtuelle développé par BKOOL, qui combine les images des étapes en vidéo HD avec des éléments 3D, pour offrir aux coureurs une expérience plus réaliste. L’expérience de la Corsa Rosa virtuelle n’en est que décuplée.

Les premières étapes du Giro disponibles le 24 octobre sur Bkool

Les premières étapes qui seront mises en ligne cette année offrent aux coureurs la possibilité de participer au prologue à Budapest, de vivre la spectaculaire ascension de l’Etna, ou de profiter de lieux époustouflants comme Catane, Messine, Aprica, Sanremo et Vérone. Et ce n’est que le début ! Restez à l’écoute des annonces de BKOOL et RCS Sport dans les semaines à venir pour dévoiler les nouveaux itinéraires. L’expérience complète, simulant les itinéraires de la dernière édition du Giro d’Italia, comprendra un total de 22 nouveaux parcours.

Pour participer, il suffit de disposer d’un home trainer connecté ou d’un Smart Bike, ainsi que d’un abonnement à la plateforme de cyclisme BKOOL.

S’entrainer avec Contador, Froome ou la Quick-Step Alpha Vinyl en live

En plus des étapes réelles du Giro, le Giro d’Italia Virtuel proposera un tirage au sort pour les participants. Des professionnels renommés du monde du cyclisme, jeunes et moins jeunes, participeront également aux événements. Des personnalités sportives telles qu’Alberto Contador, Chris Froome ou l’équipe professionnelle Quick-Step Alpha Vinyl ont déjà confirmé leur présence pour l’événement.

Ce type d’événements permet aux dernières avancées technologiques en matière de simulation sportive de se développer tout en offrant aux fans la possibilité de partager une expérience d’entraînement unique aux côtés des pros. Tandis qu’ils peuvent interagir avec eux via les médias sociaux et suivre leur retransmission en direct par streaming.

Le compte à rebours a commencé pour le plus important événement cycliste virtuel de l’année. Alors que la saison cycliste touche à sa fin. Avec l’approche de la saison hivernale. Le cyclisme virtuel propose de nouvelles raisons de s’engager dans ce sport au cours des prochains mois.