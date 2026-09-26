Alors que l’édition 2026 des championnats du monde de cyclisme se déroule à Montréal, au Québec, les parcours de l’édition 2027 ont été dévoilés ce vendredi par le comité d’organisation. L’événement se déroulera du 24 août au 5 septembre 2027 en Haute-Savoie.

Les courses en ligne masculine et féminine auront lieu respectivement les 29 août et 5 septembre prochains autour de Sallanches et de Domancy. Les coureurs y escaladeront notamment la côte de Domancy (2,5 km à 9,4 %, avec des passages à 15 %). Les coureurs élite masculins devront parcourir le circuit à 20 reprises, soit 265 kilomètres avec pas moins de 5 700 mètres de dénivelé positif.

Les coureuses, quant à elles, devront effectuer 12 tours de ce circuit, soit 158,6 kilomètres et 3 420 mètres de dénivelé positif. Le même parcours sera proposé aux coureurs U23, tandis que les coureuses U23 et les coureurs juniors effectueront neuf tours (118,7 km et 2 565 m de D+). Enfin, les coureuses juniors parcourront six tours de ce circuit (78,8 km et 1 710 m de D+).

37,2 km autour du lac d’Annecy pour le contre-la-montre

Du 30 août au 2 septembre se dérouleront également les contre-la-montre des championnats. Un parcours de 37,2 km a été tracé autour du lac d’Annecy, avec 235 m de dénivelé positif. Le départ sera donné à Annecy, pour un tracé qui traversera Sévrier, Saint-Jorioz, Duingt et Doussard avant de grimper la côte de Talloires (1,5 km à 6,5 %) et de rejoindre Annecy en passant par Menthon-Saint-Bernard et Veyrier-du-Lac.

Les contre-la-montre débuteront le 30 août avec les juniors, qui bénéficieront d’un parcours raccourci de 20 km au départ de Doussard. En U23, les hommes et les femmes emprunteront le tracé de 37,2 km le 31 août, tandis que les hommes et les femmes élite s’élanceront le 1er septembre sur ce même parcours.

Le contre-la-montre en relais par équipes mixtes aura, quant à lui, lieu le 2 septembre. Les hommes effectueront une première partie d’Annecy à Doussard (16,9 km et 63 m de D+), tandis que les femmes prendront le relais pour rallier Annecy depuis Doussard (20,3 km et 202 m de D+).