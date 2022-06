Michael Woods (Israel – Premier Tech) a brillamment remporté le classement général de la Route d’Occitanie, ce dimanche. Que peut espérer le canadien en juillet, sur le prochain Tour de France ?

Michael Woods a dominé de la tête et des épaules la Route d’Occitanie, la semaine dernière. S’adjugeant samedi, l’étape reine qui arrivait à la station de ski des Angles, à plus de 1800 mètres d’altitude, la canadien y a aussi pris les commandes du classement général. Un maillot orange de leader qu’il conservera le lendemain, lui permettant de monter sur la plus haute marche du podium final. Alors, qu’attendre du coureur d’Israel – Premier Tech sur la Grande Boucle ?

Impressionnant en Occitanie

Sur la seule étape de montagne de la Route d’Occitanie, entre Sigean et Les Angles, Michael Woods a tout simplement été impressionnant. Reléguant le deuxième du jour, Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers) à plus d’une minute dix, le nord américain s’est joué des pronostics. Battant notamment Alejandro Valverde (Movistar Team), Nairo Quintana (Team Arkéa Samsic), ou encore Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers). Ce dernier accusera même sur la ligne un débours de près de six minutes. Une démonstration qui lui a permis de gagner au général, et ainsi devenir le premier canadien a remporter l’épreuve. Un sacre à l’image de sa bonne saison. En février, il a Glané une étape et terminé deuxième du général sur le Gran Camino, derrière Valverde. On notera aussi sa sixième place sur la Flèche Wallonne. Et plus récemment, il a fini second sur la Mercan’Tour Classic derrière son équipier Fuglsang.

Etapes ou classement général ?

En toute vraisemblance, Michael Woods ne devrait pas jouer le classement général sur le Tour de France. Déjà parce que sa meilleure performance sur un grand tour, n’est qu’une 7ème place sur la Vuelta 2017. Aussi, le leadership d’Israel – Premier Tech devrait être laissé au grimpeur danois Jakob Fuglsang. Mais surtout, la très forte concurrence ne laisse pas vraiment présager un hypothétique impact sur le classement général pour le canadien. D’ailleurs, Michael Woods a-t-il seulement la volonté de se battre pour une place d’honneur ? Puncheur réputé et spécialiste des courses d’un jour, le coureur de 35 ans aura beaucoup plus de chances de briller en se battant pour une victoire d’étape. C’est d’ailleurs grâce a ces qualités, qu’il a réussi à s’imposer par deux fois sur les routes du Tour d’Espagne. A chaque fois, des étapes accidentées, avec une montée finale en dessous de 1000 mètres mais très pentue.

Un parcours plus qu’intéressant

Sur le prochain Tour de France, plusieurs étapes pourraient convenir à merveille à Michael Woods. L’étape 6, avec l’enchainement dans le final de la côte de Pulventeux (800m à 12,3%) et celle des Religieuses (1,6km à 5,8%). La huitième étape arrivant à Lausanne en Suisse, semble promise aux baroudeurs, et se terminera par une montée de 4,8km à 4,6% de moyenne. Enfin, le 16 juillet entre Saint-Etienne et Mende, l’ascension finale de la côte de la Croix Neuve avec ses trois kilomètres à plus de 10% (1055 mètres d’altitude), pourrait voire le canadien y faire un coup d’éclat. De plus, le natif d’Ottawa a encore prouvé sur la Route d’Occitanie, qu’il est capable de se muer en pur grimpeur. Ainsi, le voir à l’attaque pour se glisser dans des échappées lors d’étapes de haute montagne, semble plus qu’un scénario probable.

Avec un tempérament offensif comme le sien, Michael Woods aura des opportunités certaines pour performer sur le Tour. Son profil de classicman puncheur-grimpeur, en fera un adversaire sérieux pour tout coureur qui cherchera à décrocher un bouquet en juillet.