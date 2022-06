Christopher Froome (Israel – Premier Tech) a été sélectionné par son équipe pour disputer la prochaine Grande Boucle. A la peine depuis sa grave chute survenue en 2019, que faut-il espérer pour le quadruple vainqueur de l’épreuve ?

Si certains en doutaient, l’incertitude a été levée par la team Israel – Premier Tech. Chris Froome figure bien parmi les huit noms dévoilés par son équipe, pour disputer le Tour de France en juillet. Tandis que Woods et Fuglsang devraient se partager le leadership, le britannique se contentera sûrement d’un rôle d’équipier.

Plus au niveau depuis sa chute

Le 12 juin 2019, alors que se profile la quatrième étape du Critérium du Dauphiné, Christopher Froome est victime d’une terrible chute. Le coureur de chez SKY a percuté un muret dans une descente, alors qu’il était en reconnaissance du contre-la-montre de Roanne. Tombé à plus de 60 km/h, le britannique a dû être opéré de multiples fractures. S’est suivi un énorme travail de rééducation et de remise en forme. Il n’a repris la compétition que l’année d’après, sur l’UAE Tour. Depuis ce malheureux accident, le natif de Nairobi est à la peine et n’a jamais retrouvé son niveau de performance. Et on voit mal comment la tendance pourrait s’inverser.

Aucune victoire depuis… 2018

La dernière victoire de Chris Froome remonte au Giro 2018, qu’il a brillamment remporté. Depuis, plus rien. Cela fait plus de quatre ans que le coureur britannique n’a pas remporté le moindre succès. Une chiffre qui fait mal, surtout quand on se rappelle de son niveau stratosphérique, notamment sur les routes du Tour. Pas prolongé par Ineos, Froomey a tenté de se relancer en signant dans une nouvelle équipe l’année dernière. Mais chez Israel – Premier Tech, le constat est le même pour lui. Et malgré un discours toujours positif et ambitieux, le vainqueur des trois Grands Tours n’a jamais retrouvé ses sensations.

Si on était forcé de trouver un motif d’espoir au kenyan blanc, on mettrait en avant sa 11ème place sur la Mercan’Tour Classic, le mois dernier. Tout simplement son meilleur classement, depuis quatre saisons. Mais en y regardant de plus près, il faut relativiser. D’abord, le plateau n’était pas excessivement relevé. Mais surtout, Froome a terminé à presque 4 minutes du vainqueur du jour, son coéquipier Jakob Fuglsang.

Sélectionné et équipier ?

Être retenu pour son dixième Tour de France est déjà une victoire pour Chris Froome. Une sélection qui peut paraître étonnante au vue du niveau du britannique, mais ce dernier dispose toujours d’une notoriété bienvenue. De plus, il est vrai que l’effectif d’Israel – Premier Tech est assez limité. Mais sa présence sur la prochaine Grande Boucle devrait se limiter au rôle d’équipier. Jakob Fuglsang et Michael Woods sont les leaders désignés pour aller chercher un résultat en juillet. Le danois vient de terminer 3ème du Tour de Suisse, et le canadien a remporté la Route d’Occitanie. Froome sera donc en toute logique à leur service, même s’il pourrait avoir l’occasion de tenter sa chance sur certaines étapes. De là à le voir triompher, cela paraît peu probable.