Philippe Gilbert (Lotto Soudal), qui mettra un terme à sa carrière en fin de saison, va disputer une dernière fois le Tour de France. Pour sa 12ème participation, le belge sera au service de son sprinteur Caleb Ewan, mais devrait aussi avoir sa carte à jouer.

Un dernier Tour et puis s’en va

Philippe Gilbert prendra le départ de sa dernière Grand Boucle, le 1er juillet à Copenhague. Ce sera sa 12ème participation. Le belge compte une seule victoire d’étape sur le Tour de France, en 2011, mais quelle victoire. Lors du final de la première étape, Gilbert attaque à 500m de l’arrivée, et s’impose en haut du Mont des Alouettes devant Cadel Evans et Thor Hushovd. Un succès mémorable pour lui, avec un maillot jaune à la clé. Bien qu’il ne le gardera qu’une journée, Philippe Gilbert aura fait vibrer bon nombre d’amoureux du vélo. 2022 se pose comme un dernier Tour chargé en émotions, où « Phil » voudra se faire plaisir, et surtout faire plaisir au public.

Quel rôle pour le belge ?

L’équipe Lotto Soudal est construite autour de Caleb Ewan, son sprinteur australien. Alors évidemment, Philippe Gilbert sera à la planche pour son leader sur les étapes de plaines. Porter des bidons, prendre du vent, frotter, voilà ce qui attend de nouveau le « Phil ». Avec un palmarès comme le sien, certains auraient pu refuser un tel rôle. C’est mal connaître l’homme. Lui qui n’a jamais pris la grosse tête tout au long de sa carrière, se révèle être un coureur souriant, sympathique, avec la main sur le cœur. N’en reste pas moins un caractère de champion et de gagnant. Sur ce Tour de France, le belge aura sa carte à jouer quand il ne travaillera pas pour Ewan. Les étapes réservées aux puncheurs et aux baroudeurs lui offriront un terrain de jeu pour faire briller ses qualités. Bien que la concurrence sera rude, Philippe Gilbert cherchera à triompher au moins une fois. Alors, comment ne pas penser à l’étape 5, entre Lille et Arenberg, et ses 11 secteurs pavés. Un goût de Paris-Roubaix qu’aime le belge, vainqueur pas si lointain de l’épreuve en 2019.

Une victoire pour ses 40 ans ?

Le 5 juillet sera un jour particulier pour Philippe Gilbert. D’abord parce que le belge va fêter son 40ème anniversaire. Prouvant au passage qu’il est un modèle de longévité. Mais aussi, parce que se disputera la 4ème étape entre Dunkerque et Calais. 170 km aux allures de véritable classique. Avec ses innombrables côtes courtes et pentues, sûr que « Phil » aura en tête ses plus belles années de classicman. C’est une évidence, le belge passera à l’attaque dans la journée. Et pourquoi pas souffler ses bougies un bouquet à la main ? Une image que l’on aimerait tous voir cet été.