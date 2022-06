Comme chaque année, le Tour de France offrira le plus beau plateau du cyclisme mondial. Mais plusieurs grands noms n’ont pas été retenus par leurs équipes pour y participer, et ce pour diverses raisons. Présentation des grands absents du Tour de France 2022.

Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl Team)

C’était la grande question de ses dernières semaines, Julian Alaphilippe sera-t-il sélectionné pour le Tour de France ? Finalement, le champion du monde ne fait pas partie de l’équipe retenue par Patrick Lefevere. Jugé trop juste, après sa terrible chute sur Liège-Bastogne-Liège, « Alaf » ne fera pas vibrer le public français en juillet. Une immense déception pour lui. « Je suis à peine en train de la digérer et j’ai besoin d’un peu de temps, mais oui, je comprends. C’est difficile à encaisser car j’ai travaillé dur pour ça. » Sa 13ème place encourageante sur l’épreuve en ligne des derniers championnats de France, et le gros travail pour son coéquipier et vainqueur, Florian Sénéchal, n’auront pas suffit.

Il est vrai que le Tour de France est la course la plus exigeante au monde, et sans être à 100% de ses moyens, il aurait été dur pour Julian Alaphilippe de performer. Lui-même l’avoue : « Au championnat de France, j’ai vraiment souffert alors que j’étais dans un rôle de soutien. Sur le Tour, je n’aurais pas pu me permettre de rester au chaud dans le peloton. Je n’aurais pas supporté de passer mon mois de juillet à souffrir, à être juste là parce que ça fait plaisir aux gens. J’aurais aimé être performant mais je suis trop limite. » La France perd sa meilleure carte pour briller sur le prochain Tour.

Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl Team)

Outre Julian Alaphilippe, l’autre choix important de la formation belge, c’est la non sélection de Mark Cavendish. Bien que Patrick Lefevere avait annoncé en début de saison que Fabio Jakobsen serait le sprinteur retenu sur le Tour, on pouvait espérer voir en juillet, l’homme de l’île de Man. Le britannique a remporté le classement par points l’année dernière. Il ne pourra donc pas tenter de conserver sa tunique, ni de dépasser définitivement Eddy Merckx au nombre de victoires d’étapes sur le Tour.

Un crève-cœur pour Mark Cavendish : « Je viens de découvrir la sélection de la Quick-Step Alpha Vinyl pour le Tour de France sur les réseaux. Je suis triste de ne pas pouvoir défendre mon maillot vert et de pouvoir écrire un peu plus l’histoire du tour des meilleurs étapes cyclistes du monde. » Vainqueur à Milan-Turin, d’une étape sur le Giro, l’UAE Tour, et le Tour d’Oman, et tout nouveau champion britannique sur route, Cavendish est en forme, et c’est peut-être aussi ce qui rajoute de la déception. Mais il est vrai que Fabio Jakobsen est étincelant cette saison, avec déjà 10 victoires au compteur depuis le début de l’année.

Egan Bernal (INEOS Grenadiers)

Non, Egan Bernal ne participera pas au Tour de France. Victime d’un terrible accident en début d’année, le colombien avait percuté un autobus à l’arrêt. L’aigle de Zipaquirá a déjà recommencé a s’entraîner. Une force de la nature au vue de la gravité de sa blessure, avec notamment la fracture d’une vertèbre cervicale. Un mauvais souvenir qui appartient déjà au passé. Mais le vainqueur du Tour de France 2019 ne devrait pas revenir à la compétition avant l’an prochain.

Arnaud Démare (Groupama – FDJ)

Arnaud Démare le savait en début de saison, il ne participera pas au Tour de France 2022. Une déception relative au vu de son brillant Giro, repartant des terres italiennes avec 3 étapes et la maillot cyclamen. Cette année, l’équipe de Marc Madiot mise tout sur ses deux grimpeurs, Thibaut Pinot et David Gaudu.

Sam Bennett (BORA – hansgrohe)

Un autre sprinteur de renom ne verra pas le Tour 2022. Et c’est une surprise. Sam Bennett n’a pas été retenu par son équipe. La formation allemande a dévoilé une sélection articulée autour de son leader russe, Aleksandr Vlasov. Jugé hors de forme, l’irlandais ne verra pas les routes de la Grande Boucle cette année. Le maillot vert du Tour 2020 a récemment décroché en mai, son unique succès de la saison sur Eschborn-Frankfurt. Cependant, le sprinteur néerlandais Danny Van Poppel, a lui été convoqué. Un choix qui peut paraître étonnant, ce dernier n’ayant pas gagné cette saison.

Miguel Ángel López ( Astana Qazaqstan Team)

Le doute planait quant à une participation de « Superman López » sur le prochain Tour. Le colombien avait abandonné lors de la 4ème étape du Giro, à cause de douleurs à la hanche. Malgré son retour à l’entraînement et le fait qu’il retrouve de bonnes sensations, Miguel Ángel López ne prendra pas le départ. Pas suffisamment rétabli, il se concentrera sur la prochaine Vuelta, où il voudra en finir avec sa série de mauvaises performances sur les Grands Tours.

Simon Yates (Team BikeExchange – Jayco)

Le britannique a décidé de faire l’impasse sur le prochain Tour de France. En cause ? Sa chute sur la 4ème étape du Giro, entraînant une douleur au genou. Une gêne qui l’a poussé à abandonner le Tour d’Italie en 3ème semaine. Pas encore pleinement remis, Simon Yates, qui pouvait prétendre à la place de leader, a décidé de zapper la Grande Boucle et de se focaliser sur la prochaine Vuelta. Une épreuve qu’il à déjà remportée en 2018, et qui pourrait bien le voir briller.

Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team)

L’impressionnant belge ne sera pas de la partie en juillet. Prévu sur le Tour d’Espagne cette saison, Remco se concentre sur son objectif. Et malgré le forfait de Julian Alaphilippe, l’option Evenepoel n’a pas été choisie pour le remplacer.

Sonny Colbrelli (Bahrain – Victorious)

Victime d’un malaise cardiaque en mars, sur le Tour de Catalogne, l’italien a dû mettre sa carrière entre parenthèses. Pouvant remonter sur le vélo pour pratiquer une activité physique légère, on ne sait pas si le vainqueur de Paris Roubaix 2021 pourra de nouveau courir à haut niveau.

Jai Hindley (BORA – hansgrohe) et Richard Carapaz (INEOS Grenadiers)

Respectivement 1er et 2ème du dernier Giro d’Italia, les deux coureurs ne doubleront pas avec la Grande Boucle. Ils s’aligneront sur la prochain Tour d’Espagne, qu’ils ambitionnent de remporter.

Vincenzo Nibali ( Astana Qazaqstan Team ) et Alejandro Valverde (Movistar Team)

Même cas de figure pour Valverde et Nibali. Pour leur dernière saison professionnelle, les deux légendes vivantes ont décidé de ne pas s’aligner sur le Tour de France. L’italien et l’espagnol ont déjà participé au Giro cette année, et veulent recharger les batteries. Cela avant de prendre le départ de la Vuelta en août, le dernier Grand Tour de leurs carrières.

Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

Un autre sprinteur de classe ne prendra pas le départ du Tour de France. Tim Merlier n’a pas été sélectionné par son équipe. Le belge qui a gagné une étape sur le Giro et sur le Tour l’année dernière, est annoncé en partance vers la Quick-Step Alpha Vinyl Team. Une décision qui a dû peser en sa défaveur, son staff ayant préféré compter sur Jasper Philipsen.