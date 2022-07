Adam Yates est un des trois leaders d’INEOS Grenadiers sur la Grande Boucle 2022. Il a la lourde tâche d’amener de nouveau l’équipe britannique à la victoire, trois ans après le succès d’Egan Bernal.

Pas encore de victoire, mais la forme est là

Bien que l’infernal duo slovène Pogačar-Roglic soient les deux grands favoris du Tour 2022, Adam Yates ne reste pas moins un outsider crédible au titre suprême. Grimpeur de classe et offensif, le natif de Bury à côté de Manchester, semble être arrivé à maturité. Auteur d’une saison 2021 assez remarquable, avec une victoire finale sur le Tour de Catalogne, un top 10 aux JO, une 4ème place à la Vuelta, et un triptyque nord-italien pour conclure l’année avec l’Emilie, Milan-Turin, et le Lombardie où il a fini respectivement 4e, 2e et 3e.

Le britannique a attaqué 2022 sur les mêmes bases. Choisissant l’UAE Tour comme course de reprise, Adam Yates est venu prendre une place de deux au classement général, seulement devancé par le phénomène Pogačar. Sur les pentes des iconiques Jebel Jais et Jebel Hafeet, Yates a chaque fois terminé dans la même seconde que Pogi, démontrant encore qu’il ne craint personne en montagne. En mars, il a pris la 4e place de Paris-Nice, remporté par l’autre slovène inévitable, Primoz Roglic.

Un collectif INEOS Grenadiers très solide

L’ancien meilleur jeune de l’édition 2016 a une équipe très solide à ses côtés. Adam Yates doit composer avec deux co-leaders, Daniel Felipe Martinez et Geraint Thomas. Le colombien a été 5ème du Giro 2021, et est champion national du chrono dans son pays. Le gallois vainqueur du de la Grande Boucle 2018, est lui le tout récent lauréat du Tour de Suisse. Sur le papier, ce trident offensif promet, et devrait mettre le feu en montagne. Pour protéger ses leaders, l’équipe de Dave Brailsford compte sur Tom Pidcock, à l’aise sur tous les terrains. Et des rouleurs de renoms avec Ganna, Castroviejo, Rowe et Van Baarle. Une armada impressionnante qui a de quoi faire trembler le reste du peloton.

Une première étape qui confirme ses ambitions

Afin de préparer au mieux le Tour, Adam Yates a réalisé deux stages en altitude. En mai, il est parti avec ses coéquipiers aux îles Canaries, autour du Volcan de Teide. Avant de se rendre en Sierra Nevada, la chaîne de montagne du sud de l’Espagne. Le Tour de Suisse, en juin, est la dernière course à laquelle il a participé avant la Grande Boucle. Testé positif au Covid, le britannique a été contraint à l’abandon.

Cependant, cela n’a pas eu d’impact sur la forme d’Adam Yates. Pour ce premier juillet, lors du contre-la-montre inaugural du Tour 2022, il a terminé 13ème de l’étape. Sur le parcours de 13 km dans les rues glissantes de Copenhague, le coureur d’INEOS Grenadiers a impressionné. Réalisant une très bonne performance. A 23” d’Yves Lampaert, le vainqueur du jour, Yates perd à peine plus de 5” sur Roglic et Vingegaard, et une quinzaine sur Pogacar. Il gagne du temps sur tous les autres leaders, et confirme peut-être par la même occasion, son statut de n°1 au sein de l’équipe de britannique. Quoi qu’il en soit, un résultat de bon augure avant les 40 kilomètres de contre-la-montre, la veille de l’arrivée.

Après quatre jours passé en jaune sur le Tour 2020, sûr qu’Adam Yates voudra de nouveau se vêtir de la plus belle des tuniques. Et pourquoi pas le 24 juillet sur les Champs-Elysées ?