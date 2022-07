Bob Jungels s’est imposé en solitaire aujourd’hui, après être parti seul à 62km de la ligne, il compte 22′ ‘ d’avance sur Jonathan Castroviejo (Ineos-Grenadier) et 26’ ‘ sur Carlos Viejona. Thibaut Pinot aura tout tenté dans l’ascension du pas de Morgins mais cela n’aura pas été suffisant, il termine à la 4ème place à 40’ ‘ mais montre qu’il a les jambes sur ce Tour et prend le prix de la combativité. Le maillot jaune Tadej Pogacar a placé une accélération à 500m que seul Jonas Vingegaard a pu suivre et devrait permettre aux coureurs de grappiller quelques secondes.

La vidéo de l’arrivée de Bob Jungels

Le classement du Tour de France 2022