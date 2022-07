Aujourd’hui sur le Tour de France, c’est étape de haute montagne avec un départ donné à Albertville, ville-étape pour la 7ème fois, sous-préfecture de Savoie, qui compte 19 800 habitants et une arrivée 151,7km plus tard au Col du Granon, à Serre Chevalier. Site-étape pour la 2ème fois, col (2 413 m) du massif des Cerces dans les Hautes-Alpes sur la commune de Saint-Chaffrey, qui compte 1 600 habitants. Une étape taillée pour les grimpeurs avec le télégraphe (11,9 km à 7,1 %) et le Galibier (17,7 km à 6,9 %) avant de terminer avec le Granon (11,3 km à 9,2 %). Côté météo, on attend un temps sec et soleil largement prédominant. Des températures comprises entre 28 et 29°C au moment du départ à Albertville, les 30°C pourront être atteints durant l’étape, notamment dans la vallée de la Maurienne. 18 à 20°C au niveau du col du Galibier, et du Granon. Vent de dominante ouest à nord-ouest entre 10 et 30 km/h, et jusqu’à 35 km/h pour l’arrivée au Granon.

Suivre l’étape 11 du Tour de France à la TV

A suivre sur France 2 à partir de 12h05 puis la bascule sur France 3 à 12h55 et retour sur France 2 à 15h00. L’étape est aussi diffusée sur Eurosport.