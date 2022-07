Triste nouvelle pour le Danois qui aura vécu des moments forts lors de ce Tour de France, il sera non partant sur la 15ème étape après s’être levé en ayant des maux de têtes associés à de la fièvre et un test covid s’étant révélé positif. Vainqueur de la 10e étape à Megève le coureur EF Education avait aussi animé la première semaine de course.

Magnus Cort woke up this morning with a headache and fever and has since tested positive for COVID-19. He will not start stage 15 of the Tour de France. His medical evaluation is ongoing.

Autre coureur contraint à l’abandon à cause du Covid, l’Australien Simon Clarke de la formation Israel Premier Tech qui avait remporté la cinquième étape du tour disputée sur les pavés du nord à Arenberg – Porte du Hainaut le mercredi 6 juillet dernier.

After an internal routine test carried out by the team, unfortunately Simon Clarke has returned a positive Covid test. Therefore, Simon won’t take the start of stage 15.

All other riders returned negative tests and are ready to race today.

