Après son maillot blanc et sa seconde place sur le Tour de France 2022 Tadej Pogačar se tourne vers ses prochains défis pour la fin de la saison. Le coureur de 23 ans sera dès le week-end prochain présent sur la San Sebastian Classic au Pays basque, avant de faire une pause et de se préparer à un bloc de courses d’un jour en commençant par le GP Plouay en France avant de se diriger vers les Championnats du monde et Il Lombardia où il a gagné en 2021. On notera donc l’absence du slovène sur la Vuelta.

Programme complet de Tadej Pogacar :

30 juillet : San Sebastián Classic

28 août : GP Plouay

9 septembre : GP Québec

11 septembre : GP Montréal

25 septembre : Championnats du monde

1er octobre : Giro Dell’Emilia

4 octobre : Tre Valli Varesine

8 octobre : Il Lombardía