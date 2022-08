Diego Ulissi (UAE Team Emirates) a remporté la 3ème étape du Tour du Limousin. Le puncheur italien a réglé au sprint le groupe des favoris. La course a été animée par la Groupama-FDJ qui a lancé la course à plus de 100 kilomètres de l’arrivée. 5 coureurs de la formation sont sortis du peloton pour tenter de revenir sur les échappées. Ils ne seront finalement que deux à rentrer à l’avant de la course : Kévin Geniets et Valentin Madouas. À 40 kilomètres de l’arrivée, Madouas se retrouve seul à l’avant, mais sera repris par le groupe des favoris à moins de 20 km de l’arrivée. Après un final décousu marqué par plusieurs attaques, Rui Costa (UAE Team Emirates) place une nouvelle accélération en s’en va seul. Mais à moins de deux kilomètres de l’arrivée, le Portugais se trompe de parcours et perd ses chances de victoire. C’est finalement Diego Ulissi qui s’impose au sprint. Il devance Greg Van Avermaet (AG2R Citroën Team) et Alex Aranburu (Movistar Team), qui conserve son maillot jaune.

Les classements du Tour du Limousin