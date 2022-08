Romain Grégoire (France) a remporté la 6ème étape du Tour de l’avenir ce mercredi. Le futur coureur de la Groupama-FDJ a tenté d’attaquer dans la dernière difficulté du jour, à 6 kilomètres de l’arrivée. Après un regroupement, Romain Grégoire s’est imposé en réglant au sprint le groupe des favoris. Il devance Leo Van Belle (Pays-Bas) et Davide Piganzoli (Italie). L’Allemand Michel Heßmann prend la 4ème place de l’étape et conserve son maillot jaune de leader. À noter que deux coureurs se sont accrochés et ont violemment chuté lors du sprint.

Les classements du Tour de l’Avenir