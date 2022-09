Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) s’est imposé au sprint lors de la 1ʳᵉ étape de la CRO Race. Sous une pluie battante, Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) a fait la descente et s’est isolé en tête de la course à 4 kilomètres de l’arrivée. Finalement, le Slovène a été repris dans les derniers mètres. C’est son coéquipier italien, Jonathan Milan qui s’impose après avoir lancé le sprint. Il devance ses compatriotes Sacha Modolo (Bardiani CSF Faizanè) et Mirco Maestri (EOLO-Kometa). Milan fait coup double et s’empare de la tête du classement général.

Les classements de la CRO Race