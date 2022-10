Elia Viviani (Ineos Grenadiers) a remporté la 6ème et dernière étape de la CRO Race. Dans un final mouvementé, un petit groupe d’une vingtaine de coureurs s’est jouée la victoire. Viviani a été le plus rapide. Il devance Matej Mohoric (Bahrain Victorious) et Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa Cycling Team). Avec 9 secondes de bonification empochées, Mohoric s’adjuge le classement général de la CRO Race, 1″ devant Vingegaard (Jumbo-Visma). Oscar Onley (Team DSM) complète le podium final.

La réaction de Jonas Vingegaard :

« Je ne suis pas un sprinteur. J’aurais aimé gagner ici, mais c’est comme ça. Mohoric a récolté suffisamment de secondes de bonification aujourd’hui et il le mérite. Cela fait aussi partie du cyclisme. Je suis content et satisfait de la forme de cette semaine. J’attends avec impatience la semaine à venir. C’est l’un (Le Tour de Lombardie) des principaux objectifs de cette saison. »

