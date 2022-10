Luis Leon Sanchez a signé un nouveau contrat d’un an (2023) avec l’équipe WorldTour kazakhe après une année passée dans les rangs de la Bahrein Victorious.

Déclaration de Luis Leon Sanchez

« Je suis incroyablement heureux de revenir dans l’équipe Astana, en fait, de revenir à la maison. J’ai de grands sentiments, avoir signé un contrat avec l’équipe à nouveau, pour moi c’est une grande joie et une énorme motivation. Je tiens à remercier Alexandr Vinokurov et toute la direction pour cette opportunité. Il est arrivé qu’à la fin de l’année dernière, nous devions nous séparer, mais j’ai utilisé cette saison aussi productivement que possible, j’ai travaillé dur, j’ai acquis de nouvelles expériences, j’ai essayé de m’améliorer professionnellement. Bien sûr, je suis reconnaissant à mon équipe actuelle pour la grande opportunité de passer la saison 2022 ensemble, mais maintenant je suis impatient de retrouver l’équipe Astana Qazaqstan pour continuer à avancer vers de nouveaux objectifs ensemble »