Wout van Aert a remporté la sixième manche du Superprestige de cyclo-cross, mercredi soir à Diegem. La course a été très animée, avec de nombreux mouvements entre les trois principaux concurrents : Wout van Aert, Tom Pidcock et Mathieu van der Poel. Van Aert, qui était en tête un moment, a vu Pidcock et Van der Poel le rattraper et finalement le dépasser dans le 8e tour.

Dans les derniers hectomètres, Wout van Aert et Tom Pidcock sont arrivés côte à côte. Sous la pression de van Aert et du public de Diegem, Pidcock a cédé et van Aert a remporté la victoire avec 6 secondes d’avance.

4 victoires sur 6 courses pour Wout Van Aert

Mathieu Van der Poel, qui a connu un final difficile, a terminé 3e à 33 secondes. C’est la quatrième victoire de Wout van Aert en six courses dans les labourés, après celles obtenues à Dublin, Mol et Zolder mardi.

Lars van der Haar reste en tête du général

Eli Iserbyt, Belge et membre de l’équipe Pauwels Sauzen-Bingoal, a fini quatrième, sa meilleure performance depuis près d’un mois. Son coéquipier et compatriote, Michael Vanthourenhout, a fini 5eme. Lars van der Haar, Néerlandais et membre de l’équipe Baloise Trek Lions, était proche du top 5 et reste en tête du classement général du Superprestige, avec 7 points d’avance sur Vanthourenhout et 9 sur Iserbyt.